MedTrade Volley Palermo vince in rimonta il derby contro Com.Fer

Vincere un derby ha sempre un sapore speciale. Farlo in rimonta, dopo un primo set da incubo, aggiunge qualche spezia in più con la classifica che adesso sorride un po’ di più alle aquilotte di Coach Linda Troiano. La MedTrade Volley Palermo vince 3-1 in rimonta il derby palermitano contro la Com.Fer di Fabio Giarrusso nella sesta giornata del campionato Nazionale di Serie B2 Femminile. Grande tensione in avvio per una partita che aveva in palio tre punti certamente, ma dal sapore particolare perché arrivava dopo una serie di scontri contro avversarie della parte alta del Girone L e di caratura superiore alle gialloazzurre. La pressione di fare bottino pieno ha tirato un brutto scherzo alla MedTrade Volley Palermo che, in un primo parziale confuso e nonostante la formazione tipo al completo anche con il rientro del capitano Martina Pirrone, hanno ceduto per 25-18.

Un primo set che ha costretto Coach Linda Troiano a mischiare le carte, a causa del leggero infortunio alla caviglia della schiacciatrice Marta Li Muli, sostituita da Carola Compagno che ha dato solidità e compattezza non solo in seconda linea ma anche in attacco. Il segreto, forse, sta tutto qui: avere una panchina abbastanza lunga e poter contare su un potenziale importante senza creare scompensi. La palleggiatrice Claudia Mancuso ha gestito con lucidità anche le fasi più delicate della gara affidandosi spesso alla bulgara Svetla Angelova, che ha chiuso con un lungolinea micidiale il match facendo segnare sul tabellino il maggior numero di punti (17) risultando la top scorer dell’incontro.

Un plauso allo staff sanitario e al massofisioterapista Fabio Lo Monaco che ha riconsegnato alla MedTrade Marta Li Muli, determinante poi negli scambi finali del quarto set, quando Coach Troiano l’ha richiamata in campo per sfruttare al meglio il servizio. Emozionata e soddisfatta Coach Linda Troiano in un commento finale di poche parole: "Complimenti alle mie ragazze. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Forse un po’ meno tensione iniziale ci avrebbe permesso di chiudere a nostro favore anche il primo set. Ma un derby è sempre un derby". Appuntamento, domenica 19 novembre alle ore 17:30, a Ragalna contro le catanesi del Bricocity Galpealus, che in classifica ha gli stessi punti (6) della MedTrade Volley Palermo.

MEDTRADE VOLLEY PALERMO - COM.FER PALERMO 3-1

(18-25, 25-18, 25-14, 25-21)

MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Mancuso (1), Angelova (17), Pecora (9), Azzolina (11), Li Muli (6), Pirrone (7), Lo Dico (L); Amenta (L), Compagno (13). Non entrate: Cracolici, Crapitti, Giannella, Smeraldo, Di Maria. Allenatore: Troiano. Punti totali: 93. Errori avversario: 24. Battute punto: 9. Ricezione positiva: 63%. Attacco: 37%. Muri: 4.

COM.FER PALERMO: Nuccio (4), La Parola (14), Appigadoo (7), Giarrusso (9), Tutone (12), Russo Alesi (6), Macchiarella (L); Cammarata, Perricone (1), Palumbo (1). Non entrate: Saccullo, Di Natale (L). Allenatore: Giarrusso. Punti totali: 78. Errori avversario: 29. Battute punto: 7. Ricezione positiva: 62%. Attacco: 31%. Muri: 3.

ARBITRI: Notaro - Durante.