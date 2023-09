Medtrade volley Palermo: esordio in serie B2 il 7 ottobre a Catania

Inizia il conto alla rovescia per la MedTrade Volley Palermo che, per la seconda volta nella sua storia, parteciperà al campionato Nazionale di Serie B2 Femminile. Inserita nel Girone L, composto da squadre siciliane e calabresi, la squadra allenata da Coach Linda Troiano farà il suo esordio in trasferta contro il Cus Catania, sabato 7 ottobre, alle ore 18:30. Primo appuntamento casalingo, invece, nell’Oratorio Santi Cosma e Damiano “Verso Gli Ultimi” in via Sferracavallo 117, domenica 15 ottobre, alle ore 17:30, contro un’altra compagine catanese, la VolleyValley Funivia dell’Etna. Poi, ancora Catania alla terza giornata contro la WeKondor Academy, sabato 21 ottobre, alle ore 19.

La gara casalinga contro il Modica e la trasferta di Caltanissetta, contro due delle formazioni più accreditate per la vittoria finale del campionato, precederanno il derby palermitano del girone d’andata a Sferracavallo contro la Com.Fer di Renato Ciappa, domenica 12 novembre, alle 17:30. La stagione regolare si chiuderà, sabato 11 maggio, alle ore 18:30, con la gara a Mendicino in provincia di Cosenza contro New Hospital Pallavolo Paola. Il commento al calendario è affidato al Direttore Tecnico di Volley Palermo e Head Coach della MedTrade, Linda Troiano: “Un calendario che ci mette subito alla prova. Nelle prime tre giornate avremo l’opportunità di rodare la squadra e scaricare anche il lavoro svolto in preparazione con formazioni al nostro livello. Nella quarta e nella quinta giornata, invece, affronteremo due delle favorite per la vittoria finale.

Dispiace solo incontrarle una di seguito all’altra, ma vista la composizione del calendario avremo subito la tara del nostro valore e quale direzione potrebbe prendere la nostra stagione. La prima in casa, che ha sempre un’emozione particolare, sarà una partita importante per tastare il polso al campionato e alle mie ragazze”. La preparazione in vista dell’esordio ufficiale in campionato prosegue con la Sesta Edizione del “Memorial Maria Luisa Di Marzo” che si giocherà domenica prossima (1 ottobre) a partire dalle ore 16:30 nella palestra della Scuola Dante Alighieri in Via Ruggero Marturano 77 in un allenamento congiunto insieme alla Com.Fer Palermo e alla Junior Volley Academy iscritta al prossimo campionato di Serie C. Intanto, il presidente Domenico Arena ringrazia Davide Taranto, per il lavoro di preparatore atletico svolto in giallazzurro negli ultimi cinque anni, augurandogli le migliori fortune per il futuro. Nello staff tecnico di Coach Linda Troiano entra ufficialmente Riccardo Garofalo, che si occuperà della preparazione fisica e del recupero degli infortunati, insieme al massofisioterapista Fabio Lo Monaco.