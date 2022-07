Marcela Nielsen lascia il Duo Rent Terrasini ma rimarrà a giocare in Sicilia

Marcela Nielsen, banda 34enne che vanta 187 centimetri di altezza, lascia il Duo Rent Terrasini ma non la Sicilia. Si tratta infatti di un colpo in entrata dell’Amando Volley, formazione messinese contro cui le palermitane si sono confrontare nell’ultima stagione nel campionato di B1. Giocatrice esperta, ha militato in diverse squadre fra serie B1 e B2 e proverà ad alzare il livello di esperienza dell’Amando che è giunta terza nel girone F pochi mesi fa.

Coach Jimenez ha fra l’altro già allenato la Nielsen nel campionato 2018-2019 nelle fila della Sanitaria Sicom Prestasì Santa Teresa Volley, da inizio campionato fino a gennaio, quando l’argentina di comune accordo con la società rescisse il contratto per accasarsi in serie B2 nel Giarre. Una carriera, la sua, iniziata nel lontano 2003 a Conegliano Veneto in Prima Divisione e che dopo averla vista protagonista in altre società del settentrione, fra cui Belluno e Voghera, si è poi dipanata quasi esclusivamente tra Calabria e Sicilia con la sola parentesi del 2010-2011 a Potenza.