Altro ko per la Volo Saber Palermo, l'Aquila Bronte s'impone 3-0

Nulla da fare per la Volo Saber Palermo che a Bronte incappa nella terza sconfitta stagionale contro l’Aquila. Una gara nel segno di Ichim Facchetti, l’opposto di casa etnea autore di un monologo da 21 punti all’attivo. Per Palermo invece da segnalare le prestazioni del reparto dei centrali composto da capitan Blanco e Banaouas che, insieme allo schiacciatore Lombardo, hanno raggiunto doppia cifra a referto (10).

Neroverdi dunque ancora a secco di vittorie in campionato dopo le sconfitte patite contro Universal Catania e Cinquefrondi. Quella di oggi è una gara assolutamente alla portata in cui tuttavia la formazione di Ferro si complica la vita in più momenti di gioco.

Un primo set in cui la Volo Saber parte col piglio giusto, specialmente a muro con Banaouas ma soprattutto con Gruessner (9-12). Dal time-out richiesto dai brontesi, cambia l’inerzia della partita. I padroni di casa puntano sistematicamente su Facchetti che ricambia il torto subìto a muro chiudendo la strada a Simanella. Libertà, ex di giornata, trova punti in battuta capovolgendo la situazione grazie ad un break di 7-0 (16-12). Palermo ritorna approfittando degli errori avversari ma anche ai guizzi di Firriolo (18-18). Il muro neroverde non incide correttamente permettendo a Cartillone e Facchetti di passare anche da zona 4 (21-19). A complicare le sorti del parziale due mancate intese in contrattacco (23-19). Finale zeppo di errori da parte di ambedue le compagini: un’invasione ed un errore in attacco da parte di Bronte illudono la rimonta della Volo (23-21). Il muro diventa protagonista in negativo per Blanco e soci. Prima un’invasione e poi un block subìto da Gruessner chiudono la prima frazione di gioco (25-21).

Nicola Ferro tenta nuove soluzioni nel secondo parziale. Dentro Andrea Simanella in diagonale con Firriolo, puntando in banda su Giuseppe Ferro e Lombardo – quest’ultimo oggi tra i più efficienti in squadra -. La fase iniziale di set è un duello tra Facchetti e Lombardo. Ospiti costretti perennemente ad inseguire (11-9) anche se una sbavatura difensiva ed un dubbio fallo di formazione complicano la situazione (14-9). Il +5 di vantaggio di Bronte persiste fino all’attacco cineteca da seconda linea di Facchetti (19-14). La partita è alla portata e lo dimostra la grinta di Blanco al centro, insieme a Gruessner e Giuseppe Ferro che sfrutta la ricezione approssimativa locale (19-18). Gli scambi convulsi consentono alla Volo di ristabilire la parità grazie a Banaouas e Lombardo (22-22). Punto a punto (24-24), ma ai vantaggi ci pensa Platania al centro ed un fallo compiuto dalla ricezione ospite (26-24).

Terzo set con poche e significative variazioni. La Volo si trova a +1 a metà parziale grazie all’errore di Cartillone (15-16). Vantaggio labile, infatti lo stesso Cartillone sigla poco dopo 3 punti consecutivi che riportano avanti Bronte (19-17). Palermo non va oltre lasciando l’inerzia del gioco agli etnei e a Facchetti che chiude set e partita (25-22).

Marco Firriolo, palleggiatore della Volo Saber Palermo: “Purtroppo è mancata la cattiveria necessaria per affrontare l’incontro. In particolare nei momenti importanti della gara dove abbiamo avuto dei cali mentali quando stavamo punto a punto in tutti e tre i set giocati. Loro sono stati più cinici e sicuramente più risolutivi nelle finalizzazioni di gioco”.

AQUILA BRONTE – VOLO SABER PALERMO 3-0

(25-21, 26-24, 25-22)

AQUILA BRONTE: Sabella 3, Facchetti 21, Andronico 6, Cartillone 6, Libertà 7, Platania 9, Ortino, Capizzi ne, Leonardi ne, De Santis (L1), Cipolla (L2), Faletra ne, Carbone ne. All. Cartillone.

VOLO SABER PALERMO: Firriolo 3, Blanco 10, Ferro G. 2, Gruessner 5, Banaouas 10, Simanella A. 3, Lombardo 10, Sutera (L1), Runfola (L2), Simanella G ne., Sibani ne. All. Ferro N.

Arbitri: Raffaele Donato e Mattia Cupello del C.R. Calabria