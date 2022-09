Italvolley campione, anche Palermo sul tetto del mondo grazie a Russo

C'è anche la firma di Roberto Russo, nato a Palermo e cresciuto a Partinico, sullo storico trionfo dell'Italvolley a Katowice. Gli azzurri, allenati da Fefè De Giorgi, si sono laureati campioni del mondo, dopo 24 anni, battendo i padroni di casa della Polonia per 3-1.

Russo, 25 anni, centrale della Sir Safety Perugia, ha dato il suo contributo all'impresa, nel momento in cui nel terzo set, gli azzurri hanno spiccato il volo verso il titolo iridato. Già agli ottavi, il siciliano si era messo in evidenza siglando il punto finale nella vittoria per 3-1 contro Cuba.

Chi è Roberto Russo

Classe 1997, Russo da ragazzino giocava a calcio come ha raccontato in un'intervista nel 2019 al Resto del Carlino: "La passione per il calcio me l'ha trasmessa mio padre. La tappa fissa domenicale era allo stadio Barbera a vedere il Palermo. Eravamo abbonati in curva nord".

Poi la virata verso la pallavolo. Vince subito il campionato di Serie D col Partinico per poi approdare al Club Italia in B2. Nel 2018-2019 viene ingaggiato in Superlega, la massima serie del volley in Italia, dalla società ravennate del Porto Robur Costa. L'anno successivo il trasferimento a Perugia, dove ha già vinto due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.