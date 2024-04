Gran Galà della pallavolo siciliana, continuano i preparativi: attesi 250 tra ex atleti e arbitri

Prosegue con ritmo serrato l’organizzazione del Gran Galà della Pallavolo Siciliana, l’evento che riunirà a Marsala il 9 di agosto le Glorie degli anni passati della Pallavolo Siciliana. Nato come idea goliardica da un gruppo di amici ex pallavolisti, Il Gran Galà è diventato l’evento a cui non mancare. Si contano al momento oltre 250 adesioni tra ex, sia atleti che arbitri che hanno calcato i campi dagli anni 70 agli anni 90. Molto attese le Guest Star della serata, tra i nomi altisonanti della Pallavolo quelli di Luca Cantagalli e Franco Bertoli, pallavolisti della generazione dei fenomeni, campioni del mondo, che a vario titolo hanno calcato i campi siciliani.

Luca Cantagalli detto “Bazooka” è per i meriti nella Hall Of Fame e Franco Bertoli detto “mano di pietra" è "ambassador" della Federazione Italiana Pallavolo. Il red carpet della serata, tanto atteso, sarà firmato dal main sponsor Dret System. Gli altri sponsor saranno annunciati dagli organizzatori via via nel corso della partita organizzativa. Per partecipare all’evento è prevista una preiscrizione e la possibilità di prenotare il soggiorno presso una struttura alberghiera convenzionata. La Festa del Gran Galà della Pallavolo riserverà sorprese e momenti molto significativi per la consegna di premi. Sui social partiranno le interviste con i protagonisti per accompagnare il percorso che porterà al Gran Galà.