Un gradito ritorno in casa Volley Terrasini: Flavia Pecora è di nuovo una Dragonessa

Riparte dopo la lunga sosta natalizia il cammino in Serie B1 del Volley Terrasini. Nella prima di ritorno dopo il turno di riposo le Dragonesse saranno oggi in trasferta ad Altino, in provincia di Chieti, per sfidare la Tenaglia padrona di casa. Un match difficile contro la quarta in classifica che ha ambizioni di promozione. Intanto coach Enzo D'Accardi potrà contare sull'arrivo di un nuovo rinforzo che poi è un volto già noto. La centrale Flavia Pecora che torna a vestire la maglia del Duo Rent Terrasini dopo la breve esperienza in B2 con la maglia della MedTrade Palermo.

Ecco le sue prime dichiarazioni dopo l’ufficializzazione della trattativa: "Ho fatto questa scelta perché mi da la possibilità di potere completare la stagione in una categoria superiore. Fortunatamente ho avuto questa esperienza la passata stagione e sono davvero felice di ripeterla perché per ogni atleta è motivante relazionarsi con giocatrici di livello superiore. Ammetto che la mia scelta è dipesa soprattutto dalla grandissima stima che ho per coach D'Accardi sia come persona che come allenatore, per cui indubbiamente il suo contatto ha influito moltissimo sulla mia decisione”.