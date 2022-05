Un girone di ritorno sontuoso e un “poker” decisivo: come Terrasini ha mantenuto la B1

Guai a sognare: il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza più acuta. Le ragazze del Duo Rent Terrasini hanno smentito in pieno questa frase di Primo Levi, sognare è lecito e permette di raggiungere risultati impensabili. Se la formazione palermitana avesse smesso di credere nella salvezza, oggi non si potrebbe parlare di una stagione trionfale, senza paura di esagerare con questo aggettivo. Terrasini ha mantenuto la B1 di volley femminile, evitando persino i temuti play-out che avrebbero rappresentato un’appendice inutile e faticosa al campionato.

Alla luce della retrocessione di Castellana Grotte nello spareggio contro Palmi in questi giorni, pesa ancora di più la rimonta del Duo Rent nella sfida che l'ha visto contrapposto proprio alle pugliesi, ultima e incertissima gara di campionato. Ma qual è stato il “segreto” di questa salvezza che per alcuni tratti della stagione sembrava impensabile?

Le siciliane hanno costruito un girone di ritorno a dir poco perfetto: dopo i 13 punti dell’andata, nelle restanti 11 partite Terrasini ne ha totalizzati ben 21, una differenza che ha migliorato di turno in turno la classifica. Il settimo posto finale è stato reso possibile anche da una striscia positiva che ha messo in mostra la forma invidiabile del Duo Rent nel momento decisivo della stagione. La squadra di coach D’Accardi ha inanellato 4 successi di fila, un poker non scontato visto che è arrivato contro formazioni di livello come Amando Volley (classificatasi terza nel girone F) e Fiamma Torrese, senza nulla togliere alle vittorie contro Catania e San Salvatore Telesino.

La rimonta già menzionata ai danni di Castellana Grotte è stato il giusto premio per queste ragazze, puntualmente a ranghi ridotti e capaci di compattarsi nei momenti più difficili. Impossibile, infine, non citare il fattore casalingo: 21 dei 34 punti di Terrasini sono maturati tra le mura amiche, grazie a una Tensostruttura sempre caldissima e affezionata.