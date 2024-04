GBT MedTrade Volley Palermo batte Vibo Valentia e vede la salvezza

Tre punti che trasportano quintali di ossigeno. La GBT MedTrade Volley Palermo regola in quattro set la Todo Sport Vibo Valentia e torna a respirare in classifica con un vantaggio adesso di quattro punti dal quartultimo posto occupato dalla New Hospital Paola a quattro giornate dalla fine della stagione regolare.

Tre passi importanti nella corsa salvezza in uno scontro diretto che nascondeva, come spesso succede nella parte finale della regular season, una serie di insidie qualora l’atteggiamento delle giallazzurre fosse stato timoroso sin dalle prime battute. E, in effetti, la partenza non è stata tra le migliori viste a Sferracavallo: sempre sotto nel punteggio (3-7, 9-16 e 17-20) addirittura sino al 19-22 per le calabresi, prima di piazzare il break determinante che ha permesso a Martina Pirrone e compagne di chiudere sul 25-23. Falsa partenza anche nel secondo parziale, poi subito recuperata, e una sfida che sembrava ormai in archivio considerato anche lo svolgimento del set successivo: sempre avanti e con l’opportunità di chiudere, salvo poi concedere una insperata rimonta alle ragazze di Coach Torchia. Il quarto set ha, invece, messo il sigillo ad una prestazione condita da tenacia e grande cuore, non solo dalle giallazzurre ‘doc’ Roberta Azzolina, Carola Compagno, Francesca Evola e Chiara Lo Dico, ma anche dalle più esperte Martina Pirrone e Svetla Angelova che hanno incarnato in pieno lo spirito Volley Palermo riuscendo a trainare le compagne con personalità fuori dai momenti più difficili della gara. Compagne guidate con la lucidità di una veterana da un altro prodotto del vivaio, la palleggiatrice Claudia Mancuso, che alla sua prima apparizione in Serie B2 sta conquistando partita dopo partita sempre maggiore sicurezza, sia tecnica che tattica.

Anche Coach Linda Troiano torna a sorridere: “Davvero una boccata di ossigeno importantissima per tutto l’ambiente. Avevamo preparato bene la partita in settimana, ma avevo chiesto alle ragazze di gettare il cuore oltre la rete, per dimostrare soprattutto a loro stesse quanto attaccamento avessero per la salvezza e per la maglia giallazzurra. Sono contenta della reazione nervosa ed emotiva delle giocatrici storiche del club, ma mi hanno stupito positivamente Martina (Pirrone) e Svetla (Angelova) perché hanno perfettamente recepito il messaggio, si sono cucite addosso la maglia e hanno rappresentato un faro costante per le più giovani. Adesso mancano ancora alcuni punti per essere definitivamente sereni matematicamente. Però, l’atteggiamento mostrato contro Vibo Valentia mi lascia pensare che da qui alla fine del campionato riusciremo non solo a fare i punti necessari, ma avremo anche modo di divertire e divertirci”.

La GBT MedTrade Volley Palermo andrà a far visita alla già salva Volley Reghion Reggio Calabria, sabato 20 aprile alle 19:00, e tornerà a giocare nella palestra dell’Oratorio Santi Cosma e Damiano di via Sferracavallo, domenica 28 aprile, alle 17:30, contro le calabresi del Races Finance San Lucido la prima di due gare consecutive in casa. La successiva è in programma, sabato 4 maggio, alle 18:00, contro le messinesi de La Saracena Volley. Ultima giornata in programma, invece, sabato 11 maggio, alle 18:30, in casa della New Hospital Pallavolo Paola.

Il tabellino

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO - APD TODO SPORT VV 3-1

(25-23, 25-20, 24-26, 25-20)

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Mancuso 3, Azzolina 18, Pirrone (K) 11, Angelova 4, Compagno 14, Evola 18, Lo Dico (L) 1; Crapitti, Di Maria, Smeraldo 1, Leone, Cracolici, Giannella (L), Amenta. Allenatore: Troiano.

APD TODO SPORT VV: Miceli 7, Hiaokoma 5, Sorrento (K) 19, Mania 9, Angilletta 8, V. Dodaro 9, De Araujo 1, M. Dodaro (L); La Gamba, La Vecchia, Montalbano . Allenatore: Torchia. ARBITRI: Arghittu - Pardo. Crediti foto: Alessandra Lo Monaco.