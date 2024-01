Gbt MedTrade Volley Palermo, netto 3-0 contro Paola: settimo posto al giro di boa

Dedicata a Marta Li Muli. La settimana più difficile della Volley Palermo si chiude con una domenica ricca di emozioni e gioie. In mattinata il primo trofeo in bacheca della stagione con la vittoria del titolo territoriale "Coppa Junior" Trofeo Carlo Giannetto Under 13 Under 13 per la Conad VPA di Coach Giacomo Bonomolo. Nel pomeriggio il netto successo per 3-0 della GBT MedTrade Volley Palermo sulle calabresi della New Hospital Paola in uno scontro diretto per la salvezza che ha chiuso il girone di andata del campionato di Serie B2 Femminile.

È il Coach Linda Troiano a scaricare a fine gara tutta l’adrenalina accumulata a Patti la scorsa settimana: “Sono contenta da morire, è stata una settimana pesantissima e con questa vittoria e questa prestazione mi sono alleggerita un bel po’. Dedichiamo la vittoria a Marta (Li Muli) che sicuramente ci sta guardando da casa”.

Settimana complicata da gestire, dunque, nel tentativo di riportare serenità nel gruppo, dopo l’infortunio al ginocchio di Marta Li Muli la cui stagione è già andata in archivio e la sconfitta immeritata contro La Saracena. Ritrovato il capitano Martina Pirrone e recuperata a pieno regime Svetla Angelova (top scorer con 16 punti complessivi), la formazione iniziale ha visto in campo cinque giocatrici su sette cresciute in giallazzurro con Aurora Smeraldo in palleggio, Francesca Evola centrale, Carola Compagno e Roberta Azzolina in banda e il libero Chiara Lo Dico, che dal 12 al 16 febbraio prenderà di nuovo parte allo stage del Club Italia del Sud a Sant’Agata di Militello (Me).

I primi due set scivolano via senza patemi con le calabresi della New Hospital messe sotto pressione dal ritmo e dalla lucidità della GBT MedTrade Volley Palermo. La partita si racconta dal 23 pari del terzo set, dopo il time out chiamato da Linda Troiano: un errore al centro di Evola apre le porte del set al Paola, ma un attacco in rete avversario, l’ace al servizio di Svetla Angelova con la complicità del libero Sara Lo Gerfo, una delle due palermitane in campo insieme alla palleggiatrice Gabriella Mercanti, e il muro sempre di Francesca Evola spianano invece la strada ad una vittoria che consente alle giallazzurre di chiudere il girone di andata al settimo posto con 17 punti. Positivo l’ingresso di Aurora Giannella, preziosa in seconda linea.

Adesso, la sosta di una settimana e, poi, si tornerà in campo sempre a Sferracavallo, domenica 11 febbraio, alle ore 17:30, contro il CUS Catania.

Ancora Coach Linda Troiano: “Il bilancio è più che positivo. Al netto di una sola prestazione sbagliata a Mascalucia, per il resto, abbiamo vinto le partite in cui dovevamo fare punti e nell’avvio di stagione abbiamo incontrato nelle prime cinque giornate le quattro squadre in testa alla classifica senza Pirrone e mai con la formazione al massimo della condizione. L’arrivo di Evola e un organico al completo ci hanno dato equilibrio. Gestiremo l’assenza di Marta: Carola Compagno ha solidità, Roberta Azzolina è in crescita e le giovani scalpitano dietro”.

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO - NEW HOSPITAL PAOLA 3-0

(25-18, 25-19, 26-24)

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Pirrone (K) 8, Angelova 16, Compagno 10, Evola 7, Smeraldo 1, Azzolina 6, Lo Dico (L); Giannella. Non entrate: Amenta (L), Leone, Cracolici, Mancuso, Crapitti, Di Maria. Allenatore: Troiano. Punti totali: 76. Errori avversario: 28. Battute punto: 8. Ricezione positiva: 60%. Attacco: 32%. Muri: 4.

NEW HOSPITAL PAOLA: Cuzzola 7, Mercanti 6, Raschellà (K) 9, Ritrovato 4, De Ceglie 4, De Simone 3, Lo Gerfo (L); Stancato, Gianni. Non entrata: Vizza. Allenatore: Neri. Punti totali: 61. Errori avversario: 28. Battute punto: 4. Ricezione positiva: 57%. Attacco: 21%. Muri: 6.

ARBITRI: Fabian - Furone