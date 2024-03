Gbt MedTrade Volley Palermo, la capolista Modica è di un altro pianeta

Modica di un altro pianeta, come già aveva dimostrato a Sferracavallo nella gara di andata. E il risultato del campo non dà spazio a commenti o analisi tecniche e tattiche di una partita che la GBT MedTrade Volley Palermo sapeva già alla vigilia essere estremamente proibitiva. Epas Agocap PVT vince in tre set lasciando solo le briciole alle ragazze di coach Linda Troiano che mantengono, comunque, un discreto margine di vantaggio dalla zona retrocessione.

Semmai l’aspetto sul quale si dovrà certamente fare una riflessione più profonda in casa giallazzurra è sull’approccio troppo rinunciatario contro un avversario costruito per vincere il campionato: proprio in gare nelle quali si ha tutto da guadagnare e poco, anzi nulla, da perdere dovrebbero alimentare quella spensieratezza necessaria per misurarsi con un avversario di caratura tecnica superiore e mostrare progressi e potenzialità.

Solo nel secondo set Martina Pirrone e compagne hanno provato a infastidire le ragusane, ma il tentativo si è poi spento praticamente sul nascere, quando la squadra di D’Amico ha ricominciato a mettere pressione dai nove metri.

Coach Linda Troiano è caustica: “C’è poco da commentare perché ogni analisi lascia il tempo che trova, quando devi spiegare una sconfitta netta nel risultato e nel gioco. Conosciamo quali sono i nostri limiti, sappiamo dove dobbiamo migliorare lavorando durante la settimana e non saranno certo queste le partite che possono andare a minare le nostre consapevolezze. Abbiamo, come all’andata, un filotto di partite complicate nelle quali dobbiamo provare a trarre il massimo degli insegnamenti. Adesso, sotto con Caltanissetta che è stata l’unica squadra che è riuscita a vincere contro il Modica”.

La GBT MedTrade Volley Palermo tornerà in casa, domenica 10 marzo, alle 17:30, all’Oratorio Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo contro la Traina Srl Caltanissetta.

EPAS AGOCAP PVT MODICA - GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO 3-0

(25-10, 25-15, 25-11)

EPAS AGOCAP PVT MODICA: Meniconi 10, Lo Iacono 7, Liguori 8, Lucescul 8, Ferrarini 4, Gambini 8, Valenti 3, Bellassai (L); Mollica, Carnazzo, Brioli (K), Ferrantello (L). Allenatore: D’Amico.

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Smeraldo, Azzolina 8, Pirrone (K) 3, Angelova 7, Compagno 3, Evola 2, Lo Dico (L); Crapitti. Non entrate: Mancuso, Di Maria, Leone, Cracolici, Amenta (L). Allenatore: Troiano.

ARBITRI: Squillaci - Privitera.