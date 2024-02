Pallavolo, troppo forte il Cus Catania: sconfitta in tre set per la Gbt MedTrade Volley Palermo

Un set alla pari, poi, il Cus Catania mette sul piatto il maggior numero di partite giocate in categoria e il peso dell’esperienza si fa sentire tutto sulla bilancia della prima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie B2 Femminile. Finisce 3-0 per le ragazze di Luana Rizzo che si confermano la terza forza del Girone L a due soli punti di distanza dalla capolista Epas Agocap PVT Modica (39) e uno dal secondo posto della Traina Srl Caltanissetta (38).

Il risultato è severo, ma non rende merito alla prestazione della giallazzurre che, soprattutto nel primo parziale, hanno tenuto la barra dritta sino al 25-23 finale: la differenza sta nella migliore capacità del CUS Catania di trasformare in punti la ricostruzione del gioco sulla difesa degli attacchi avversari e una leggera percentuale positiva in più dai nove metri.

Coach Linda Troiano lascia il bicchiere mezzo pieno: “Contenta a metà. Dall’altro lato della rete avevamo la terza forza del campionato, ma rispetto alla gara d’andata abbiamo tenuto testa, in particolare nel primo set e in parte nel terzo. Questo certifica quanto sia cresciuta la consapevolezza delle mie ragazze di poter competere con chiunque. Poi, abbiamo pagato la gestione degli scambi più lunghi quando la palla diventa incandescente e alcuni acciacchi che hanno reso la settimana complicata anche nel ritmo degli allenamenti (Francesca Evola, Svetla Angelova e Claudia Mancuso recuperate praticamente solo nell’immediata vigilia grazie al lavoro del massofisioterapista Fabio Lo Monaco) sono risultati determinanti nel mantenere alto il ritmo per tutta la gara. Vedo progressi e questo mi conforta. Sappiamo dove continuare a limare i nostri difetti”.

Non sono bastati i 17 punti di Roberta Azzolina, presente anche a muro oltre che in attacco, mentre hanno pesato i tanti errori al servizio e il minor impatto offensivo delle centrali, servite con meno frequenza rispetto a quanto era stato fatto nelle partite precedenti. Come sempre grande affidabilità da parte di Aurora Giannella e Ludovica Leone che si sono fatte trovare pronte e lucide, quando sono state chiamate in causa nelle rotazioni delicate del fine set.

Scivola di una posizione in classifica la GBT MedTrade Volley Palermo (17 punti insieme a Bricocity Galpe Alus Mascalucia) che, comunque, mantiene sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Sabato prossimo, alle ore 16:30, trasferta a Catania contro la VolleyValley Funivia dell’Etna che al momento occupa il quarto posto.

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO - CUS CATANIA 0-3

(23-25, 15-25, 19-25)

GBT MEDTRADE VOLLEY PALERMO: Pirrone (K) 3, Angelova 8, Compagno 7, Evola 3, Smeraldo, Azzolina 17, Lo Dico (L); Giannella, Leone. Non entrate: Amenta (L), Cracolici, Mancuso, Crapitti. Allenatore: Troiano.

CUS CATANIA: Ferlito (K) 3, Di Lorenzo 7, Solarino 11, Marino 15, Nicolosi 3, Bontorno 10, Cianci 2, Lena 3, Colombrita (L). Non entrata: Caruso. Allenatore: Rizzo.

ARBITRI: Lonardo - Caltagirone.