La Fipav rinvia le prossime due giornate di serie B

C’è il rinvio delle prossime due giornate dei campionati nazionali di Serie B, originariamente programmate per il 16 e 23 gennaio. Così la Federazione Italiana Pallavolo nella nota federale divulgata stamattina.

Le giornate in esame sono la dodicesima e la tredicesima, quelle in cui la Volo Saber Palermo avrebbe dovuto giocare rispettivamente contro la Caffè Lo Re Universal Catania – in casa – e la Diper Jolly Cinquefrondi in trasferta. Diventano quindi tre le gare da recuperare per i palermitani e per le restanti compagini del girone, aggiungendo anche la mancata disputa dell’undicesimo turno dello scorso week-end dell’8 e 9 gennaio.

Una decisione scaturita – spiegano i vertici federali nel documento – dalle difficoltà occorse dal perdurare dell’attuale contesto pandemico e dai sempre più continui rinvii causati dal Covid-19. Sospese le amichevoli e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente. Mercoledì 19 gennaio è stata fissata un'ulteriore riunione degli organi decisionali della Federazione per valutare ulteriormente la situazione e stabilire la nuova programmazione dell’attività federale.

LE GARE DA RECUPERARE - 11esima: Volo Saber Palermo-Savam Costruzioni Letojanni (rinviata a mercoledì 26 gennaio, ore 20); 12esima: Volo Saber Palermo-Caffè Lo Re Universal Catania (rinviata a data da destinarsi); 13esima: Diper Jolly Cinquefrondi-Volo Saber Palermo (rinviata a data da destinarsi)

L’INFERMERIA - La Polisportiva Volo International comunica la ripresa degli allenamenti da parte dell’intero gruppo squadra e il contestuale reintegro dei componenti isolati a causa della positività da Covid-19 riscontrate nei giorni scorsi. Il prescritto ciclo di tamponi svolto dai tesserati coinvolti al termine del periodo di isolamento previsto e disposto dalle autorità sanitarie ha dato esito negativo, consentendo agli atleti in esame la prosecuzione del lavoro fisico e globale.