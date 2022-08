Esperienza e grinta da vendere, il Caffè Trinca Palermo ingaggia Maria Laura Patti

Il momento delle presentazioni, in occasione di una nuova stagione, è sempre emozionante. Lo sa bene il Caffè Trinca Palermo che vuole affrontare il prossimo campionato di Serie B1 di volley femminile con grandi ambizioni e non come una semplice comparsa. Ecco allora che è stato ufficializzato l’ingaggio di Maria Laura Patti. Classe 1987, ha una grande esperienza pallavolistica alle spalle ma ancora tanta fame.

La schiacciatrice di Mazara del Vallo con i suoi 185 centimetri è pronta a infrangere i muri avversari in quello che sarà un girone molto siciliano e dunque con una serie di derby da affrontare con la concentrazione altissima. Dopo essere cresciuta nel settore giovanile del Marsala, nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Sigel in A2, collezionando tante presenze proprio in questa categoria ma anche in B1.

Queste sono le sue prime parole da giocatrice palermitana: “Sono veramente contenta ed entusiasta, e soprattutto carica, di iniziare questa nuova esperienza capitanata da Tommaso Pirrotta e company. Palermo è una bellissima piazza, mi è sempre piaciuta e altrettanto vale per la società, dunque non vedo l’ora di iniziare”.