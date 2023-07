Certi amori non finiscono: dopo due anni Sharon Luzzi torna a Terrasini

Ancora tu: ma non dovevamo vederci più? Per il secondo colpo di mercato del Duo Rent Terrasini è impossibile non scomodare Lucio Battisti e la sua celebre canzone del 1976, visto che la società palermitana ha perfezionato quello che è un gradito ritorno. Si tratta di Sharon Luzzi, rinforzo di grande livello per consentire alle Dragonesse di affrontare nel migliore dei modi il terzo anno consecutivo nella Serie B1 di volley femminile. È un colpo d'esperienza quello messo a segno dal Presidente Tony Mancino. La giocatrice Cosentina, 23 anni, ha già militato nelle fila del Terrasini in Serie B2, per la precisione nella indimenticabile stagione 2020-2021 centrando la storica promozione in B.

Il Duo Rent potrà sfruttare i suoi 190 centimetri, una dote non comune e che potrebbe fare la differenza nella terza categoria del volley femminile. Per quel che riguarda il resto del suo curriculum sportivo, ha giocato parecchio in Sicilia. Oltre alla già citata esperienza di Terrasini, è stata protagonista in quel di Catania, con la Pallavolo Sicilia in B2 nella stagione agonistica 2015-2016 fino al 2018, mentre nella stagione successiva è passata al Marsala in A2 e nel 2019-20 ha partecipato al torneo di B1 tra le fila del Modica. Nel campionato 2021-2022 si è invece spostata in Puglia, dove ha indossato la maglia della Fenice Libera Virtus Cerignola, mentre la stagione terminata pochi mesi fa è stata quella in cui si è disimpegnata con l’Hub Ambiente Catania.