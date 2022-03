Dominio Volo Saber Palermo, al Pala Oreto Vibo Valentia battuta in tre set

La Volo Saber Palermo continua a viaggiare a vele spiegate e piazza la sua sesta vittoria consecutiva in regular season. Il Pala Oreto è ancora teatro del nuovo successo raccolto dai ragazzi di Nicola Ferro, protagonisti assoluti contro la modesta Tonno Callipo Vibo Valentia. Il 3-0 casalingo sui calabresi – il secondo di fila dopo quello di mercoledì sera contro Volley Catania – regala anche il momentaneo e soddisfacente terzo posto in classifica ai palermitani.

Sul parquet amico di via Santa Maria di Gesù, i neroverdi capitanati da Giovanni Blanco regolano agevolmente i vibonesi – ultimi nel girone M – dominando il match dall’inizio alla fine. Nessun colpo di scena, in una partita il cui mattatore è il solito Fabian Gruessner – 18 punti individuali – seguito a mestiere dallo stesso Blanco (14). Un’occasione fruttuosa per Palermo, servita per dare spazio all’intera rosa a sua disposizione dopo l’egemonia di un primo set chiuso per 25-9. I padroni di casa fanno il bello e cattivo tempo, incisivi soprattutto nel fondamentale della battuta.

I diciotto punti raccolti nelle ultime sei gare, ruolino di marcia impressionante, portano la Volo Saber Palermo direttamente alla terza posizione in graduatoria grazie ai risultati maturati negli altri campi. È il caso di Papiro Fiumefreddo, spodestata dal gradino più basso del podio dopo la sconfitta al tie-break con Siracusa. Gli aretusei della Paomar – dietro di due punti rispetto a Palermo - hanno ancora due gare da recuperare.

Sabato prossimo (26 marzo, ore 18) Banaouas e soci andranno a far visita alla capolista Letojanni, ancora imbattuta e leader indiscussa del campionato nell’ultimo turno di regular season da calendario. Ad aprile, infine, spazio le formazioni recupereranno le quattro giornate rinviate in questi ultimi due mesi a causa del Covid.

VOLO SABER PALERMO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-0

(25-9, 25-12, 25-16)

VOLO SABER PALERMO: Blanco 14, Ferro G., Gruessner 18, Banaouas 3, Simanella A. 4, Lombardo 7, Sibani 2, Gallo 1, Simanella G. 5, Sutera (L1), Runfola (L2). All. Ferro.

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: Bonsignore 3, Guarascio, Facciolo, Vizzari 6, Orto 6, Laurendi 2, Belluomo 3, Cugliari (L), Mirarchi ne. All. Agricola.

Arbitri: Marianna Ricceri di Catania e Giovanni La Mantia di Corleone