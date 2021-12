Pallavolo, il Caffè Trinca Palermo soffre ma a Catania batte anche la Volley Valley (3-2)

La Caffè Trinca Palermo saluta il 2021 centrando la nona vittoria consecutiva in campionato. Le rosanero sbancano anche la “Mascagni” di Catania battendo a domicilio al tie-break la Funivia dell’Etna Volley Valley. Per Vujevic e socie due punti guadagnati al cospetto di un avversario mai domo. Finale al cardiopalma, in un match dalle mille emozioni e che ha visto uscire vincente ancora una volta la quotata compagine palermitana. Partita particolarmente sofferta da parte del gruppo allenato da Tommaso Pirrotta. Perso il primo set ai vantaggi (26-24), le palermitane sono salite in cattedra portando a casa secondo (22-25) e terzo set (21-25) con autorità. Amarezza per la gestione della quarta frazione di gioco dove le ospiti, avanti 16-20 e con la visione di una chiusura agevole dell’incontro, hanno sprecato in fase offensiva esaltando il rientro delle catanesi trascinate da Riferi (22-20) e dai muri di Carpinato (25-21). Tie-break dai due volti. L’ultima parola è stata del Caffè Trinca Palermo. Le etnee, subito pericolose e galvanizzate dalla ferita inferta alla prima della classe, sono partite a razzo con una scatenata Bonfiglio (5-1) che manda avanti Catania al cambio campo (8-5).

Gli errori delle palermitane sono terminati sul massimo vantaggio etneo (10-5). Dopo l’ultimo time-out rosanero, Lombardo ha suonato la carica alle sue costringendo all’errore le locali (10-9). L’ultimo sussulto etneo da Riferi (11-9), poi Martina Miceli e Vujevic hanno rievocato a pieni poteri il ruolo dominante della leader del campionato ribaltando il set e chiudendolo con due punti consecutivi dell’opposta montenegrina (12-15). Non è stata la migliore Caffè Trinca Palermo della stagione, ma sicuramente la solita squadra combattiva consapevole che la vita da capofila non è e non sarà una passeggiata. Il pomeriggio in terra etnea ha incoronato Paola Carnazzo tra le migliori in campo con 19 punti realizzati e con un’ottima efficienza in attacco. Vujevic ha vinto la sfida di top scorer del match (24) su Riferi (23). In doppia cifra per Palermo anche Lombardo (17) e Vescovo (10). LA CRONACA - Pirrotta opta per il solito sestetto vincente con Di Bert al palleggio, Vujevic opposta, Carnazzo e De Luca centrali, Lombardo e Vescovo schiacciatrici e Lo Gerfo libero. Debutto per Sturniolo in cabina di regia per la Volley Valley, al posto delle infortunate Surace e Fichera. È Palermo a segnare il passo nel primo set, sebbene beffata nel finale. Tanto equilibrio con Vescovo propositiva (2-6). Ai colpi tattici di Lombardo (8-9) risponde Di Lorenzo (10-10).

De Luca timbra fedelmente la presenza (12-15) e s’improvvisa regista alzando a Vujevic per il +4 (13-17). La concentrazione scivola in casa Palermo e il primo giro a vuoto giunge subito con una serie di errori gratuiti che portano avanti le padrone di casa (18-17). Carnazzo, provvidenziale nei momenti chiave, riporta in vantaggio il Caffè Trinca inventando un pallonetto dietro al muro (19-21). La squadra di Maccarone prende le misure su Vujevic a muro con Bonfiglio (21-21). Nel finale fa tutto Palermo. Chiara Miceli entra su Di Bert per elevare i centimetri a muro. Vescovo schiaccia forte e trova uno straordinario mani-out (23-24). Nel contrattacco successivo, la stessa schiacciatrice rosanero manda fuori sull’alzata di De Luca (24-24). La foga di chiudere velocemente tira brutti scherzi e così un’invasione aerea ed un altro errore in attacco regalano il parziale a Catania (26-24). È un Caffè Trinca Palermo efficace in battuta quello che si propone nel secondo set. De Luca (9-9), Di Bert (10-11) e Lombardo (12-13) fanno male dalla linea dei nove metri. Nell’azione successiva Catania perde Di Lorenzo per una sospetta distorsione alla caviglia. Nicoletta De Luca è astuta ad approfittare del momentaneo smarrimento locale, con un block su Bonfiglio (16-19). Il muro diventa ancora protagonista con la coppia Vujevic-Carnazzo che chiude vie d’accesso alla schiacciatrice etnea (19-23). Vujevic, chiamata in causa da Di Bert, tira con sentimento (20-24). Richiusa si oppone timidamente (21-24) ma poco può con la palla accarezzata dall’opposta rosanero che gioca con le mani del muro (22-25). L’inerzia dell’incontro sembra un film riproposto. Vujevic è protagonista da seconda linea (3-9). La perseveranza delle etnee è ammirevole, vedi Bonfiglio che scardina il muro rosanero (7-9). Il vantaggio aumenta (12-15) quando Riferi manda out all’esito di un recupero monumentale di Lo Gerfo praticamente sotto rete. Carnazzo è la sicurezza della giornata per le idee di Di Bert (17-22) e risponde al block di Riferi con un attacco pietrificante che apre il muro locale (19-23).

Ci pensa Vescovo a decidere il terzo parziale che vale il momentaneo 2 a 1 in favore di Palermo (21-25). Tutto gira a dovere e anche il quarto set vede le ragazze di Pirrotta arrembanti. Vujevic e De Luca trovano zone sguarnite (5-7) e Lombardo da seconda linea porta Palermo sul 5-9. Bonfiglio è agguerrita e Sturniolo la invoca in più occasioni (10-11). Le ospiti faticano in ricezione ma c’è Carnazzo che toglie le castagne dal fuoco in due occasioni (13-17). Catania annaspa per alcuni minuti per la gioia del Caffè Trinca Palermo (16-20). Pare cosa fatta ma le rosanero abbassano precocemente la guardia rivitalizzando di fatto la Volley Valley. Un ace delle padrone di casa e Riferi danno la parità, e il muro di Carpinato e l’assolo di Bonfiglio consacrano il vantaggio etneo (22-20). La Caffè Trinca cade nella morsa del nervosismo. De Luca sbaglia il suo colpo preferito (24-21) e Carpinato vince la battaglia dei capitani murando Lombardo per il 2 a 2 che ammutolisce Palermo (25-21).

TIE-BREAK DAI DUE VOLTI

Partenza da incubo per le rosanero, a causa delle scatenate Richiusa e Bonfiglio (5-1). Nicoletta De Luca grida sul block vincente su Bonfiglio (6-3). Lo Gerfo, in crescita durante il match, veleggia sul quadrato di pertinenza con sacrificio, prima di cedere al punto di Riferi del cambio campo (8-5). Palermo tocca il fondo sul +5 etneo (10-5) e riemerge con il suo capitano Lombardo che si carica il gruppo sulle spalle. Martina Miceli, subentrata a Vujevic, chiude un diagonale stretto in zona 2 (11-10). La Volley Valley non è più sicura del fatto suo, e Caffè Trinca ritorna ad essere la realtà conosciuta grazie all’esperienza. Vujevic sigla il punto del sorpasso (11-12). Poi un’altra magia frutto del suo repertorio d’attacco (12-14), e ancora il punto partita (12-15), con un pallonetto vincente che vale due punti importanti per tenere la compagine palermitana in vetta alla classifica. “Due punti guadagnati contro una squadra sbarazzina“, commenta a caldo Tommaso Pirrotta, tecnico del Caffè Trinca Palermo. Primo tie-break stagionale vincente per le rosanero che raggiungono quota 26 punti in graduatoria e mantengono il comando del girone. La vetta della classifica adesso è occupata nuovamente in condominio con Marsala, vincente in casa con la modesta Medtrade Palermo. Prossimo impegno infuocato per un gennaio che apre le danze con il bigmatch di alta classifica. Caffè Trinca Palermo-Fly Volley Marsala (sabato 8 gennaio 2022 ore 17, Pala Winning), sfida valida per l’ultima giornata di andata di B2 femminile.

Il tabellino

FUNIVIA DELL’ETNA VOLLEY VALLEY – CAFFE’ TRINCA PALERMO 2-3 (26-24, 22-25, 21-25, 25-21, 12-15) FUNIVIA DELL’ETNA VOLLEY VALLEY: Richiusa 7, Bonfiglio 14, Giorgianni, Carpinato 5, Di Lorenzo 4, Riferi 23, Gualtieri 6, Sturniolo 2, De Luca (L), Cannavò ne, Scuderi ne, Fichera ne. All. Maccarone.

CAFFÈ TRINCA PALERMO: Vujevic 24, Vescovo 10, Di Bert 2, De Luca 8, Carnazzo 19, Lombardo 17, C. Miceli, M. Miceli 1, Ferro, Lo Gerfo (L), Visone ne. All. Pirrotta.

Arbitri: Annalisa Martorino di Floridia e Susanna Savà di Ragusa.