Il Caffè Trinca riceve al Palawinning la Volley Palermo

Un testacoda per mantenere il primato in classifica. E’ questo lo spirito delle rosanero del Caffè Trinca Palermo, che domani (sabato 4 dicembre, ore 17) riceveranno al PalaWinning la Medtrade Volley Palermo, ancora ferma a zero punti. La gara, valida per l’ottava giornata di andata del campionato di serie B2 donne, sarà arbitrata da Danny Buccheri di Floridia e Rosi Privitera di Melilli(C.T. Monti Iblei). I tre punti sono il diktat imposto dallo staff tecnico diretto da Tommaso Pirrotta. Vujevic e socie detengono 18 punti in classifica, frutto di sei vittorie consecutive su altrettante gare, e da domenica sono la nuova capolista in solitaria del girone P, superando di un punto Marsala.

La Volley Palermo invece chiude la graduatoria del girone con 0 punti. Per il Caffè Trinca sarà l’unica partita casalinga del mese di dicembre: i prossimi impegni terranno le rosanero lontane dalle mura amiche per 35 giorni, quando la capolista tornerà ad esibirsi al PalaWinning per il big match con Marsala (8 gennaio). In mezzo le sfide esterne con Saracena Brolo (11 dicembre) e Volley Valley Catania (18 dicembre). Proprio a Brolo, la Fly Volley Marsala ha perso un punto al tie-break, determinante al momento per la vetta della classifica, ora comandata dal Caffè Trinca Palermo. L’infermeria recita un bollettino confortante. Non ci sono indisponibilità e tutto il roster è a completa disposizione di Pirrotta.

L’avversario: Medtrade Volley Palermo. La prima stagione in B2 per le ragazze di Linda Troiano. I diversi allenamenti congiunti sostenuti con il Caffè Trinca Palermo raccontavano di una compagine fresca, fiorente e vivace. I risultati nel torneo di Quarta Serie nazionale tuttavia non hanno ancora confortato le aspettative, e così dopo sei impegni le giallazzurre si trovano ancora al palo in classifica. Nell’ultimo impegno la Volley Palermo ha perso in tre set con la Comfer Palermo, che fino alla vigilia condivideva il fondo della classifica. Tra le ex di turno Martina Cilibrasi, lo scorso anno libero delle rosanero. Lo Gerfo: “D’ora in avanti sarà sempre una prova di forza” - A poche ore dal derby, Sara Lo Gerfo (in copertina) approfondisce la sfida: “I pronostici sono dalla nostra parte, lo dice anche la classifica. D’ora in avanti, ancora di più, sarà sempre una prova di forza soprattutto psicologica, proprio perché dobbiamo proteggere quanto raggiunto finora. Abbiamo avuto modo di conoscere la Volley Palermo negli allenamenti congiunti, ma domani gli approcci in gara saranno differenti, giocheremo la nostra pallavolo e chiaramente non abbasseremo la guardia“. La gara tra Caffè Trinca Palermo e Volley Palermo sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 16:50 sulle pagine Facebook della Volley Palermo e del Progetto Volley Smart.