Al Caffè Trinca Palermo anche il derby stracittadino con la Comfer

Il Caffè Trinca Palermo rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica agevolmente il derby stracittadino contro la Comfer Us Volley Palermo. Tre set senza storia, vinti a mani basse dalle rosanero in una gara arida di emozioni e certamente non brillante dal punto di vista tattico. Nel ritrovato PalaWinning la squadra di casa ha dominato senza patemi d’animo, sebbene il gioco espresso da Lo Gerfo e compagne sia stato caratterizzato da diverse imperfezioni comprensibili contro un avversario ancora alla ricerca di affermazioni in campionato. Pirrotta ritrova Martina Miceli, schierata dal primo punto del match, tenendo a riposo precauzionale Aurora Vescovo.

Le ospiti allenate da Renato Ciappa mantengono alta la bandiera fino a metà del primo set, quando Lombardo chiama a raccolta le sue e decide insieme a Vujevic (14 punti realizzati per lei, ancora una volta best scorer della gara) di prendere in mano le redini della partita. Momento di gloria anche per la centrale Marta Visone e la sua prima volta in campo in un campionato nazionale, subentrata nelle fasi finali della gara. Discreta anche la prestazione delle centrali. Bene De Luca e doppia cifra realizzativa anche per Carnazzo (10). La Caffè Trinca Palermo, dunque, permane nei piani alti della classifica occupando attualmente la seconda piazza (15). In testa c’è sempre Fly Volley Marsala (17), ma le rosanero hanno già osservato il turno di riposo e hanno disputato quindi una partita in meno rispetto alla diretta concorrente al trono del girone P. Nel prossimo impegno il gruppo rosanero affronterà l’Ardens in trasferta a Comiso (domenica 28 novembre, ore 18).