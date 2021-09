Caffè Scionti è il nuovo sponsor di Terrasini: accordo firmato a Roma

Il Presidente di, ha firmato a Roma un contratto di sponsorizzazione a lungo termine abbastanza interessante e con obiettivi importanti da raggiungere. “Con grande piacere - ha commentato lo stesso Mancino - diamo il benvenuto ad una società seria che distribuisce caffè in tutta Italia. Ringrazio il dottor Scionti che ha scelto il Volley Terrasini per pubblicizzare il brand Caffè Scionti in Sicilia”. Caffè di selezioni superiori, studiato per ogni momento della giornata, dopo un’accurata lavorazione viene confezionato in cialda o capsula monodose in atmosfera protettiva. La storia e la mission dell’azienda è creare miscele e monorigini equilibrate di, con la massima cura ed attenzione per la scelta delle materie prime provenienti dai migliori paesi al mondo per coltivazioni e filiere.

Non manca molto all’atteso esordio di Terrasini in Serie B1, categoria che viene di nuovo “abbracciata” dalla formazione siciliana a distanza di ben diciassette anni. Era il 2003-2004 quando questa compagine partecipava a un campionato di questo livello e l’emozione è comprensibilmente palpabile. Il torneo è complesso, ma coach Enzo D’Accardi ha già dimostrato di essere capace di imprese straordinarie, come le sedici vittorie su sedici incontri nel corso della passata stagione. Il girone F in cui è inserita la squadra annovera altre tre squadre siciliane, vale a dire Teams Volley Catania, Amando Santa Teresa di Riva e Accademia Sant’Anna: c’è da scommettere che i derby regionali saranno agguerriti ed equilibrati come non mai.