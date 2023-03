Re Borbone volley verso la volata finale

Il Letojanni vola verso i play-off, Lamezia allunga, Universal Viagrande e Re Borbone Saber Palermo (che hanno effettuato l’ultimo turno di riposo) continuano a sperare. La Serie B maschile di volley (girone I), esaurita la 20/a giornata senza sorprese, prepara la volata finale lasciando tutte le possibilità ancora aperte. Ma sarà il prossimo turno a chiarire molti contorni, proponendo due scontri al vertice: Letojanni-Viagrande e Re Borbone-Lamezia. Di fronte le prime quattro della graduatoria, in una giornata “infuocata” e per molti aspetti decisiva. Per i biancoverdi palermitani del presidente Giorgio Locanto non esistono alternative, dovranno incamerare i 3 punti al Palaoreto contro il Lamezia (che nell’ultimo turno riposerà) e poi attendere notizie da Letojanni.

Il sestetto guidato da Nicola Ferro si sta allenando con continuità e intensità per non sciupare le ultime possibilità, sperando anche nel pieno recupero di Giovanni Blanco e Andrea Simanella, reduci da infortunio.

L CALENDARIO DELLA RE BORBONE SABER

8 ottobre: Viagrande-Re Borbone Saber 3-0

15 ottobre: Re Borbone Saber-Aquila Bronte 3-0

22 ottobre: Letojanni-Re Borbone Saber 3-0

29 ottobre: riposo

5 novembre: Paomar Siracusa-Re Borbone Saber 2-3

12 novembre: Papiro Fiumefreddo-Re Borbone Saber 0-3

19 novembre: Re Borbone Saber-Sicily Villafranca Tirrena 3-2

26 novembre: Callipo Vibo Valentia-Re Borbone Saber 0-3

3 dicembre: riposo

11 dicembre: Raffaele Lamezia-Re Borbone Saber 1-3

17 dicembre: Re Borbone Saber-Jolly Cinquefrondi 3-1

7 gennaio: Re Borbone Saber-Viagrande 0-3

15 gennaio: Aquila Bronte-Re Borbone Saber 3-2

4 febbraio: Re Borbone Saber-Letojanni 3-2

11 febbraio: riposo

18 febbraio: Re Borbone Saber-Paomar Siracusa 3-1

25 febbraio: Re Borbone-Saber-Papiro Fiumefreddo 3-1

5 marzo: Sicily Villafranca Tirrena-Re Borbone Saber 2-3

11 marzo: Re Borbone Saber-Callipo Vibo Valentia 3-0

18 marzo: riposo

25 marzo: Re Borbone Saber-Raffaele Lamezia (ore 18)

1 aprile: Jolly Cinquefrondi-Re Borbone Saber (ore 18)