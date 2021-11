B1: vittoria e sorpasso per Terrasini, a Cerignola la prima vittoria in campionato

Attesa, anzi attesissima e per questo ancora più bella. Finalmente ilè riuscito a riempire la casella delle vittorie di questa stagione di, conquistando tre ottimi punti nella complicata trasferta di Cerignola. Ildelle siciliane è stato netto e non lascia spazio ad altre interpretazioni se non a un dominio in campo, evidente fin dal primo scambio. Con questo successo, le Dragonesse gialloblu salgono ain classifica, con il dettaglio non proprio insignificante del sorpasso ai danni della stessa formazione pugliese.

Il match è stato indirizzato fin da subito nel migliore dei modi nel primo set, terminato con un 25-16 che non deve comunque ingannare. Le padrone di casa sono riuscite a mantenere l’equilibrio fino alla metà del parziale, quando poi Terrasini ha preso il largo, portandosi sul 18-11 e riuscendo a gestire gli ultimi scambi prima dell’1-0. Il secondo set è stato altrettanto combattuto, con le gialloblu che hanno creato un buon margine per poi subire il ritorno di Cerignola.

Nel momento più difficile, però, la squadra palermitana ha tirato fuori gli artigli e ha assestato il break decisivo per il 25-19 che ha sancito il 2-0 nel conto set. Perentorio, poi, è stato il 25-16 del terzo e definitivo set, con Terrasini che ha azzardato la fuga per non essere più ripresa da Cerignola. Alla fine dell’incontro, grande gioia per la compagine siciliana che nel prossimo turno ospiterà la temuta capolista Akademia Sant’Anna. Il tabellino del match:

FLV CERIGNOLA-VOLLEY TERRASINI 0-3 (16-25, 19-25, 16-25)

CERIGNOLA: Micheletti, Luzzi, Bellapianta, Fanizzi, Mantovani, MansI, Mancini, Peruzzi, Palumbo, Puro, Galuppi. All: Sarcinella

: Nielsen, Murri, Monzio Compagnoni, Gatta, Brioli, Mercanti, Biccheri, Buffa, Foscari, Grillo. All: D'Accardi