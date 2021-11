B1: trasferta pugliese per Terrasini, obiettivo sorpasso nella sfida con la Zero5

La voglia di riscatto contro quella di ripartire dopo il riposo forzato: si può riassumere in questa maniera la prossima sfida del, impegnato domani in Puglia in una trasferta non semplice. Per il quarto turno di B1 femminile, le gialloblù se la vedranno con la, compagine che precede quella palermitana di un punto in classifica. Le Dragonesse saranno nel Barese e affronteranno all 17:00 una temibile avversaria che ha lottato, pur perdendo, contronell’ultima gara di una settimana fa.

Per il momento le pugliesi possono vantare il 3-0 ai danni di Cutrofiano, mentre il loro esordio è stato caratterizzato dall’1-3 subito in trasferta contro la Forex Olimpia di San Salvatore Telesino, la stessa formazione che ha faticato e non poco contro Terrasini.

L’allenatore della Zero5, Massimiliano Ciliberti, ha così commentato il match di domani: “Abbiamo voglia di riscattarci dopo la sconfitta di Fiamma Torrese, dobbiamo sfruttare al massimo il fattore campo, Terrasini è una squadra che dispone di un organico ridotto ma dispone di atlete di qualità in tutti i ruoli che interpretano molto bene questa categoria. Sarà una gara da giocare con molta intensità dove bisognerà essere bravi tatticamente per limitare soprattutto la loro fase di attacco”. Si preannuncia dunque un incontro molto equilibrato, con a DuoRent che cercherà in tutti i modi di superare in classifica le avversarie e di rafforzare la propria posizione.