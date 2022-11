B1: un altro tie-break per Terrasini, la rimonta a metà con la Forex Olimpia garantisce un solo punto

Se si potesse scommettere sulle partite di pallavolo della B1 femminile, il pronostico relativo al Duo Rent Terrasini non sarebbe difficile. In queste prime quattro partite di campionato, la squadra siciliana ha dimostrato di essere “abbonata” al tie-break, tanto è vero che sono già 20 i set disputati dalle Dragonesse di coach D’Accardi. Anche oggi il match si è risolto al quinto parziale e la rimonta di Terrasini si è purtroppo fermata soltanto a metà. Sul campo della Forex Olimpia San Salvatore Telesino, la partita è stata incerta come non mai, nonostante un avvio delle padrone di casa che ha fatto immaginare un esito ben diverso in termini di risultato.

Le beneventane, autentica rivelazione del girone E, hanno fatto valere il fattore casalingo nelle prime due frazioni di gioco, concluse in maniera piuttosto netta. I 15 punti ottenuti dal Duo Rent nel primo set e i 18 nel secondo hanno permesso a San Salvatore Telesino di costruire un 2-0 senza possibilità di appello. Le ragazze di coach D’Accardi, però, hanno fatto vedere di avere sette vite come i gatti e il primo sigillo “felino” è arrivato nel terzo set. Capitan Biccheri e compagne hanno dimezzato lo svantaggio con attacchi più incisivi e difese coraggiose, mentre nel quarto set è emersa la voglia di conquistare punti nell’incontro odierno.

L’equilibrio è stato una costante del parziale (19-19 e 23-23), con le siciliane che hanno trovato la forza per i due punti decisivi e l’insperato 2-2. Sul più bello, però, il motore delle Dragonesse si è inceppato. Il tie-break è stato caratterizzato da un avvio shock per le ospiti (7-1) e un cambio palla su un eloquente 8-2. Nella seconda parte del set, Terrasini non ha trovato gli spunti del quarto set e il 15-6 finale è stato la naturale conseguenza di una rimonta impegnativa, uno sforzo pagato a duro prezzo nel momento decisivo. Sabato 19 novembre il Duo Rent proverà a sfruttare il turno interno nel derby contro la capolista Amando Volley. Il tabellino del match:

FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO-DUO RENT TERRASINI 3-2 (25-15, 25-18, 19-25, 23-25, 15-6)

FOREX OLIMPIA: Bacciottini, Maresca, Ascensao R, Luzzi, Marino, Milano, Russo, Romano, Ascensao M, Picariello, Luraghi, Fuoco, Borrelli. All. Eliseo

TERRASINI: Baruffi, Gabriele, Merler, Li Muli, Bruno, Miceli, Biccheri, Vescovo, Pecora, Buffa, Evola, Nasi. All. D’Accardi