B1: Terrasini vince il derby contro Catania e torna a respirare

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Duo Rent Terrasini si è compattato nel modo giusto per affrontare senza troppe distrazioni e timori il derby contro l’Hub Ambiente Catania, recupero di campionato del girone F della B1 femminile di volley. Si sapeva fin dal vigilia che non sarebbe stata una passeggiata: a dispetto della classifica (le etnee sono penultime), nell’ultimo turno di campionato la formazione di coach Baldi ha spaventato la vicecapolista Melendugno, destando un’ottima impressione.

Fortunatamente Terrasini non ha dovuto patire molto ieri pomeriggio, creando sempre un divario molto ampio con le avversarie in ogni set. Il 3-0 è stato meritato come non mai, un’iniezione di fiducia di cui si sentiva il bisogno. La partita si è messa subito bene per le Dragonesse che hanno regolato le padrone di casa con un importante 25-18.

Ancora più evidente il predominio del Duo Rent nel secondo parziale, in cui Catania ha racimolato ancora meno punti (16 per la precisione). Con il 2-0 in tasca, Terrasini ha badato soprattutto alla concretezza, evitando di far tornare in partita l’Hub Ambiente. È stato il set più equilibrato, ma anche in questo caso le palermitane si sono “regalate” diversi match point, concludendo la questione derby nel giro di pochi minuti.

Con questa vittoria, Terrasini è salita a quota 22 punti in classifica, uscendo dalla zona retrocessione, nonostante due partite in più rispetto alla Zero5 Castellana Grotte. Il 2 aprile si torna nuovamente in campo, con il non semplice match casalingo che vedrà le Dragonesse affrontare Amando Volley, terza forza del girone. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-DUO RENT TERRASINI 0-3 (18-25, 16-25, 20-25)

CATANIA: Curti, Agbortabi, Asero (L), Altavilla, Merler, Foti (L), Carnazzo, Chiesa, Manservisi, Silvestre, Baglio, Muscetto. All. Baldi

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi