B1. Terrasini vince il derby col Catania in rimonta e si giocherà la salvezza ai play-out

C’è sempre la Zero5 Castellana Grotte nel destino del Duo Rent Terrasini. La scorsa stagione la squadra di coach D’Accardi è riuscita a salvarsi in B1 grazie a una vittoria in rimonta sulle pugliesi in quello che era un infuocato ultimo turno di campionato. Stavolta le due squadre si dovranno invece confrontare in un incertissimo play-out, in programma a partire dalla settimana prossima. Terrasini ha infatti concluso ieri la regular season al terzultimo posto e con 2 punti di vantaggio sulla Zero5.

Queste due lunghezze non sono sufficienti per garantire la permanenza diretta nella categoria delle Dragonesse che dovranno fare un ultimo sforzo in questa appendice di stagione. Le ragazze di coach D’Accardi hanno superato in rimonta l’Hub Ambiente Catania alla Tensostruttura, un derby conquistato non senza qualche difficoltà ma con la consapevolezza di aver reagito nel modo giusto allo sfortunato primo set. In contemporanea, Castellana Grotte ha battuto senza grossi affanni la Fly Volley Marsala già salva, vanificando dunque le speranze dei tifosi terrasinesi.

Nel play-out (gara di andata il 13 o 14 maggio in Puglia, mentre quella di ritorno avrà luogo una settimana dopo in Sicilia) servirà lo stesso spirito mostrato da capitan Biccheri e compagne nei tre parziali vincenti di ieri, la minima distrazione potrebbe infatti essere fatale. La doppia sfida in campionato ha messo in mostra un sostanziale equilibrio: a Terrasini si sono imposte al tie-break le baresi, mentre a Castellana Grotte è stato il Duo Rent ad affermarsi in modo convincente in quattro set. In caso di parità nel conto set, se ne disputerà uno di spareggio. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-HUB AMBIENTE CATANIA 3-1 (23-25, 25-14, 25-21, 25-20)

TERRASINI: Biccheri, Nasi (L), Angelova, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi, Miceli. All: D’Accardi

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio (L), Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All: Baldi