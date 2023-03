B1. Terrasini a testa altissima nel derby: Amando vince ma il Duo Rent fa un figurone

Una sconfitta che poteva essere messa in preventivo, viste le differenze in classifica, ma che è apparsa esagerata nel punteggio. Il Duo Rent Terrasini ha disputato un ottimo derby contro l’Amando Volley a Santa Teresa di Riva, cedendo in tre set e meritando almeno di conquistarne uno. La salvezza è ancora ampiamente alla portata, nonostante il punto conquistato un po’ a sorpresa da Castellana Grotte in un altro derby del girone E della Serie B1 di volley femminile, quello contro Melendugno. Assenze importanti da ambo le parti: Terrasini senza Laura Frigo ed Aurora Vescovo, circostanza che ha consigliato mister D’Accardi a schierare Gabriele opposta a Baruffi, Pecora ed Evola centrali, Biccheri ed Angelova di banda e Nasi libero.

Fra le fila biancocelesti Courroux in palleggio, Bertiglia tornata nel suo ruolo di opposta dopo la sosta obbligata di Marsala, Murri e la giovane De Candia al centro, Cecchini e Gervasi laterali, Galuppi libero. Brevissime apparizioni durante la gara per la Giacomel (non al meglio) e per la Spitaleri mentre scampoli di partita in più sono stati concessi a Bruno e Calia fra le ospiti. Tre set abbastanza equilibrati con le padrone di casa che hanno saputo però piazzare il guizzo in tutti i finali di parziale. Massimo vantaggio nel primo set per le locali sul 14-7 (ace di Romina Courroux).

Poi il lento recupero delle ospiti che si avvicinano fino al 21-20 (tap-in della Baruffi). Finale di marca santateresina con un proficuo turno al servizio di Sara Gervasi (suo anche un ace). Il punto numero 25 arriva su un errore al servizio di Angelova. Nel secondo set sostanziale parità che perdura fino al 23-23. Poi sale in cattedra Chiara Cecchini che pur disimpegnandosi in un ruolo non suo per esigenze di squadra consegna alle cronache, così come a Marsala, una prestazione di alto livello e sigla i due punti conclusivi per il 25-23. Nel terzo set sul 20-20, le locali tentano l’allungo con Bertiglia e Cecchini ma un attacco sulla rete della piemontese consegna ancora qualche spiraglio a Terrasini.

Doppia conclusione vincente della Murri ma ospiti che si fanno ancora sotto recuperando due punti. Tuttavia è ancora Murri che nel giorno del suo trentesimo compleanno suggella con la sua firma set e match. Turno di campionato favorevole alle amandine che prendono atto della sconfitta del Volleyrò a Pomezia e del mezzo passo falso di Melendugno che perde un punto contro il Castellana Grotte. Più che discreta prova di squadra delle padrone di casa. A realizzare più punti tuttavia è la solita Valentina Biccheri: per lei o da opposta o da banda cambia poco, tanti punti e perno insostituibile per la sua compagine. Il tabellino del match:

AMANDO VOLLEY-DUO RENT TERRASINI 3-0 (25-21, 25-23, 25-23)

AMANDO: Gervasi 14, Cecchini 11, Spitaleri, Galuppi (L), Courroux 4, Giacomel, Amaturo, Franceschini, Murri 12, Nielsen, De Candia 3, Bertiglia 8, Santoro, Frazzica (L2). All: Prestipino

TERRASINI: Biccheri 17, Nasi (L), Angelova 7, Pecora 4, Bruno 1, Calia, Evola 10, Gabriele 1, Baruffi 3. All: D’Accardi