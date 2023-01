B1: Terrasini stecca alla prima del 2023, Volleyrò domina e vince 3-0

Un inizio peggiore di quello di oggi pomeriggio non poteva esserci. Il 2023 del Duo Rent Terrasini comincia con una sonora sconfitta incassata tra le mura amiche, uno 0-3 maturato in poco più di 60 minuti per mano di un Volleyrò Casal De’ Pazzi sbarazzino e intraprendente come non mai. La formazione palermitana è rimasta in partita soltanto nel primo set, lasciando troppa strada alle avversarie negli altri due parziali. Ne è venuto fuori un match a senso unico in cui le ragazze di coach D’Accardi sono apparse impaurite e incapaci di ritrovare la bussola.

La prima frazione di gioco ha messo subito in evidenza il gioco frizzante delle ospiti romane che non si sono fatte mai pregare e hanno alzato ben presto la voce. Il 18-25 è stato severo, ma a fine partita è anche risultato come il miglior set disputato dalle Dragonesse. Nel secondo parziale la musica non è cambiata. Il Volleyrò ha allungato senza problemi, mettendo a segno vantaggi fin troppo eloquenti (12-6, 16-9, 19-11). Il 25-13 ha permesso alle romane di portarsi sul 2-0 e di demoralizzare ulteriormente le padrone di casa.

Nel terzo set, Terrasini ha cercato di rendere più equilibrata la sfida, ma il tutto è durato molto poco: dopo i provvisori 6-6 e 7-7, il Volleyrò è tornato padrone del campo con un gap sempre più impressionante. Il 25-15 ha chiuso i giochi, rendendo vano qualsiasi tentativo di rimonta delle palermitane. Fra una settimana il Duo Rent proverà a dimenticare questa giornata storta con il derby siciliano contro l’Hub Ambiente Catania. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 0-3 (18-25, 13-25, 15-25)

TERRASINI: Baruffi, Nasi, Evola, Vescovo, Bruno, Pecora, Merler, Angelova, Miceli, Biccheri, Gabriele, Li Muli, Buffa. All. D'Accardi

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana