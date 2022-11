B1: Terrasini si smarrisce sul più bello, anche con Castellana Grotte un ko al tie-break

Se non è un record, poco ci manca. Nelle tre partite di campionato che finora ha disputato, il Duo Rent Terrasini ha già affrontato la bellezza di 15 set: è successo all’esordio con la Polisportiva Due Principati, la settimana scorsa con Pomezia e anche oggi pomeriggio con la Zero5 Castellana Grotte. L’incontro odierno tra le mura amiche della Tensostruttura, valido per il quinto turno del girone E della B1 di volley femminile, ha visto purtroppo prevalere le pugliesi al tie-break. È lo stesso risultato di dieci mesi fa, ma stavolta ad esultare sono state proprio le ospiti.

Eppure il match sembrava nelle mani delle ragazze di coach D’Accardi che devono accontentarsi di un solo punto. Nel primo set l’inizio è stato equilibrato (4-4, 6-6, 8-8), poi grazie a Evola le Dragonesse hanno allungato e sfruttato il turno in battuta di Miceli. Il 20-15 ha fatto capire come Terrasini volesse subito passare in vantaggio e alla fine le lunghezze di distanza sono state 7. Nel secondo parziale la parità ha dominato nuovamente per una buona manciata di minuti, prima che la Zero5 provasse a portarsi avanti. Lo strappo è stato però ricucito in fretta dal Duo Rent (11-11 e 13-13), anche se poi le ospiti hanno approfittato di un momento difficile in ricezione delle padrone di casa. Il 20-16 non ha spaventato Terrasini che ha rimontato con coraggio grazie a capitan Biccheri e Vescovo.

Il pareggio nel conto set è però diventato realtà nonostante il punteggio sia rimasto in bilico (25-23 per Castellana Grotte). Nella terza frazione di gioco, le due squadre sono rimaste molto vicine tra loro ma ancora una volta è stata Biccheri a regalare ben tre set point alle compagne, con il secondo sfruttato grazie a un astuto tocco di Baruffi. Castellana Grotte è però giunta in Sicilia col proposito di cancellare il proprio zero in classifica, come ben testimoniato dal quarto set. La Zero5 ha creato un divario troppo ampio che Terrasini non ha mai veramente messo in dubbio, tanto da rendere necessario il tie-break.

Nel set decisivo, le ospiti sono partite con veemenza (5-1), un vantaggio annullato dal Duo Rent (5-5) prima di un altro break pugliese per l’8-5 al cambio campo. Il match è rimasto in equilibrio anche in questa frazione, persino sul 14-11 per Castellana Grotte: le siciliane hanno annullato due match point ma si sono arrese al terzo che ha sancito la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Ora i punti in classifica sono 4 e sabato 12 novembre Terrasini proverà a rimpinguare questo bottino sul difficile campo della Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 2-3 (25-18, 23-25, 25-22, 21-25, 13-15)

TERRASINI: Baruffi, Gabriele, Merler, Li Muli, Bruno, Miceli, Biccheri, Vescovo, Pecora, Buffa, Evola, Nasi. All. D’Accardi

CASTELLANA GROTTE: Belotti, Kohler, Avellini, Equatore, Rossi, Soleti, Fino, Caffò, S. Recchia, A. Recchia, Bazzani, Gulino. All: Ciliberti