B1. Terrasini regge il confronto con la corazzata Melendugno per 2 set: finisce 0-3

La diversa classifica era un monito importante, ma il Duo Rent Terrasini ha ugualmente affrontato con coraggio la gara di campionato odierna contro l’attuale vicecapolista Narconon Melendugno. Le salentine si sono imposte 3-0 alla Tensostruttura, ma le ragazze di coach D’Accardi hanno sempre reagito con grande generosità a ogni difficoltà, dimostrando di poter giocare alla pari anche contro le formazioni che stanno lottando per un posto nei play-off. Il primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio (4-4, 6-6) che si è spezzato quando Melendugno ha deciso di potenziare le sue bocche di fuoco.

Il vantaggio delle ospiti è diventato di minuto in minuto più consistente ed è stato impossibile per le Dragonesse recuperare. Il 25-19 finale racconta però come le siciliane ci abbiano provato fino all’ultimo. Il secondo parziale è quello da cui Terrasini dovrà maggiormente ripartire nel preparare gli ultimi match di campionato. La Narconon ha cercato di fuggire, ma è stata prontamente ripresa dalle padrone di casa (12-12), un pareggio che ha resistito anche negli scambi successivi (14-14). Poi le rossonere hanno nuovamente allungato, ma il pubblico di casa ha apprezzato il fatto che il Duo Rent non abbia mai mollato. Purtroppo il grande sforzo non ha fruttato più di un 21-25 che ha permesso a Melendugno di raddoppiare.

La terza frazione di gioco non ha avuto invece storia: dal 3-0 rossonero si è passati al successivo 7-2 e il divario si è ampliato di minuto in minuto, come ben testimoniato dal 25-11 che non ha lasciato scampo al Duo Rent e che, dettaglio principale, ha certificato il 3-0 definitivo. La questione salvezza non è affatto compromessa. Castellana Grotte può anche agganciare Terrasini nel girone E della B1 di volley femminile, ma avrà sempre due gare in più rispetto alle siciliane. Le Dragonesse torneranno in campo sabato 15 aprile, dopo la pausa pasquale, per affrontare in trasferta la Fiamma Torrese. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-NARCONON MELENDUGNO 0-3 (19-25, 21-25, 11-25)

TERRASINI: Biccheri, Nasi (L), Angelova, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi, Miceli. All: D’Accardi

MELENDUGNO: Caracuta, Zingoni, Oggioni, Favero, Stival, Antignano, Maruotti, Marra, Salimbeni, Maiorano. All. Napolitano