B1. Terrasini perde al tie-break l’andata del play-out con Castellana Grotte: la salvezza si deciderà tra una settimana

Incertezza, equilibrio, tensione. Non potevano che essere questi gli “ingredienti” della gara d’andata del play-out del girone E della B1 femminile di volley tra Castellana Grotte e Terrasini. La Zero5 ha vinto al tie-break, ma il Duo Rent potrà giocarsi tutto tra una settimana con il sostegno del proprio pubblico. Mister D’Accardi per Terrasini schiera Biccheri (14) opposta a Baruffi (1), Evola (11) e Pecora (17) al centro, Angelova (11) e Gabriele (4) schiacciatrici, Nasi libero. Entrate Bruno e Calia. Danilo Milano risponde con Bazzani (27) opposta a Fabbo (2), Avellini (16) e Belotti (15) centrali, Kohler (9) e Soleti (15) laterali, Recchia Stefania libero. Entrata Fino, non entrate Penna, Recchia Alessandra, Caffò e Bagnulo. Nel primo parziale la Zero5 riesce a mantenersi avanti (8-6, 16-14) nonostante i tanti errori. Sul 19-18 trova un ottimo spunto con Bazzani e Kohler (22-18), ma con tre errori regala il pari 23 alle avversarie.

Nel finale Soleti conquista due set ball, ma è uno dei pochi errori delle siciliane a decretare il 27-25 finale. Sul 5-3 del secondo set, Il Terrasini trova uno 0-6 che volge l’inerzia del parziale a loro favore ed il vantaggio viene mantenuto abbastanza agevolmente (11-16, poi 16-21) fino al 19-25 della brava centrale Pecora. Buon vantaggio (9-5) nel terzo set con 6 punti di Bazzani. Poi le ospiti ribaltano il punteggio (13-16), ma Avellini, Kohler e Belotti ritrovano la parità. Nel finale Soleti ed Avellini (25-21), riportano la Zero5 avanti per 2-1.

Il quarto parziale vede sorpassi e controsorpassi (7-8, 13-16, 20-19). Sul 21-20 Terrasini trova lo spunto finale con Biccheri ed Angelova, ma anche grazie ad alcuni errori delle padrone di casa. Finisce 22-25 ed è tie-break. All’inizio del quinto set le siciliane appaiono appagate e la Zero5 spinge forte (6-0). Vantaggio mantenuto fino al 14-8 quando ulteriori errori provocano gli ultimi brividi. Chiude Bazzani 15-12, ma rimane l’amaro in bocca per i troppi errori commessi che non hanno consentito la vittoria piena. Così coach D’Accardi a fine gara: “Una partita con un peso enorme, questa è una formula molto severa soprattutto per le giocatrici giovani. A Terrasini vedremo a chi gioverà di più il risultato di stasera”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-DUO RENT TERRASINI 3-2 (27-25, 19-25, 25-21, 22-25, 15-12)

CASTELLANA GROTTE: Bazzani (27), Fabbo (2), Avellini (16), Belotti (15), Kohler (9), Soleti (15), Recchia S. (L), Fino. NE: Penna, Recchia A., Caffò, Bagnulo. All. Milano

TERRASINI: Biccheri (14, Baruffi (1), Evola (11), Pecora (17), Angelova (11), Gabriele (4), Nasi (L), Bruno, Calia. All. D’Accardi