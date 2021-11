B1: Terrasini con onore, 1-3 contro Melendugno al termine di un match agguerrito

Purtroppo, spesso nello sport i complimenti nei confronti di una squadra non coincidono con i punti necessari per smuovere la classifica. Il caso emblematico è quello del, fermo a quota 1 nel girone F della B1 femminile e che anche ieri non è riuscita ad approfittare del fattore casalingo per imporre il proprio gioco. La sfida controè stata in realtà equilibrata e l’finale per le ospiti salentine è la conseguenza di un match agguerrito come non mai. Il primo set è stato lungo e incerto fino all’ultimo.

Se lo è aggiudicato la formazione pugliese con il punteggio di 31-29, anche se Terrasini ha avuto più volte la possibilità di chiudere i conti. Anche il secondo parziale è terminato ai vantaggi, ma stavolta le siciliane si sono fatte valere con una rimonta clamorosa. Sotto di cinque punti, le Dragonesse gialloblu si sono rimboccate le maniche, vincendo poi per 26-24.

Nel terzo e nel quarto set, purtroppo, è emersa la maggiore capacità di gestire i momenti complessi dell’incontro da parte di Melendugno. Terrasini ha provato a rimanere attaccata alle ospiti, senza però riuscirci. L’appuntamento con la prima vittoria è rimandato alla settimana prossima, quando le palermitane saranno impegnate in trasferta a Cerignola. Il tabellino del match:

VOLLEY TERRASINI-VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (29-31, 26-24, 19-25, 22-25)