B1: Terrasini non si ferma più! Battuta anche Fiamma Torrese, salvezza a un passo

Non c’è due senza tre: il Duo Rent Terrasini inanella l’ennesimo successo di fila nel girone F della B1 femminile di volley (il terzo per l’appunto) e continua a migliorare la propria classifica a pochi turni dalla fine della regular season. Oggi pomeriggio le Dragonesse hanno battuto in casa una formazione temibile come la Givova Fiamma Torrese, affrontata in Campania poco meno di due settimane fa con risultati ben diversi. Lo scorso 26 marzo, infatti, le ragazze di coach D’Accardi si arresero in 4 set, mentre oggi c’è stata la rivincita che elettrizza e non poco l’ambiente.

Il 3-0 per Terrasini è maturato al termine di tre set condotti sempre con intelligenza dalle padrone di casa, capaci di allungare e poi gestire. Il primo parziale ha fatto intendere come la posta piena fosse l’unico obiettivo del Duo Rent. Il 9-3 ha caratterizzato un inizio scoppiettante delle siciliane. Il match è diventato poi un continuo tentativo di fuga da parte di Terrasini con l’inseguimento della Fiamma Torrese. Nel momento decisivo della frazione di gioco, poi, la compagine palermitana ha piazzato il break più importante, allargando il divario tra le due squadre fino all’imponente 25-14 che ha chiuso il set.

Il secondo parziale è cominciato con maggiore equilibrio, prima che il Duo Rent si riportasse nuovamente sul 9-3. Le Dragonesse sono diventate padrone del campo e hanno bloccato qualsiasi tentativo delle campane di tornare in partita. Nella parte centrale del set il punteggio è stato piuttosto incerto (14-13 per Terrasini), nonostante la fuga delle ragazze di coach D’Accardi abbia caratterizzato la parte finale del parziale per un 25-18 pieno di grinta ed entusiasmo crescente. Spettacolare anche il terzo set.

Terrasini, con i suoi muri e gli attacchi incisivi come non mai, ha letteralmente ammaliato le ospiti, costrette a cedere quando il punteggio è diventato eloquente. Il 25-19 ha posto fine al match con grande soddisfazione del pubblico di casa. Non c’è tempo per rifiatare, fra due giorni il Duo Rent scenderà di nuovo in campo: sabato 9 aprile è in programma la trasfera campana per la sfida contro San Salvatore Telesino, scontro salvezza dai contenuti più che interessanti. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-GIVOVA FIAMMA TORRESE 3-0 (25-14, 25-18, 25-19)

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Boccia (C), Perna, Figini, Manto, De Girolamo, De Luca Bossa, Tardini, Pernice. All. Salerno