B1. Terrasini in versione Dottor Jeckyll e Mister Hyde: ko al tie-break nel derby con Marsala

Potevano essere tre punti, alla fine è stato soltanto uno, ma il Duo Rent Terrasini ha comunque dimostrato di essere una squadra viva e vogliosa di salvarsi nel campionato di B1. Il derby contro la Fly Volley Marsala, diretta concorrente per la salvezza, è stato un match dai due volti. Nei primi due set le Dragonesse hanno letteralmente dominato le avversarie, lasciandole sempre a distanza e dando l’impressione di essere nella giornata giusta per una vittoria piena.

Nelle altre tre frazioni, invece, le palermitane sono state rimontate e hanno qualche rimpianto per l’andamento del quarto set e soprattutto del tie-break. Il punticino aiuta comunque a smuovere la classifica di Terrasini nel girone E, con due lunghezze di vantaggio sulla Zero5 Castellana Grotte. Come già anticipato, la prima frazione di gioco si è aperta con un Duo Rent concentrato e frizzante, come ben testimoniato dal 25-18 che ha sbloccato il punteggio. Il secondo set non è stato da meno, anzi le padrone di casa hanno entusiasmato la Tensostruttura lasciando a Marsala ancora meno punti.

Da quel momento è cominciato un altro derby. Il terzo set ha visto la Fly Volley dominare in lungo e in largo, tanto da dimezzare lo svantaggio in pochi minuti. Nel quarto parziale, poi, le ospiti hanno provato ad approfittare del loro momento favorevole. Sul 20-13 per Marsala, le Dragonesse hanno rimontato, tenendo testa alle avversarie e annullando ben tre palle set. Il tie-break è diventato quindi realtà. Anche in questo caso la Fly Volley ha cominciato meglio, tanto da portarsi sull’8-4 al cambio campo.

Sul 10-4, poi, Terrasini ha rimontato per l’ennesima volta e messo la freccia (11-10), prima di perdersi ai vantaggi. Il 16-14 è apparso come una beffa bella e buona, ma la squadra di coach D’Accardi non ha mai mollato un centimetro e dovrà dimostrare lo stesso orgoglio anche nelle ultime due fatiche di campionato. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-FLY VOLLEY MARSALA 2-3 (25-18, 25-16, 11-25, 23-25, 14-16)

TERRASINI: Biccheri, Nasi (L), Angelova, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi, Miceli. All: D’Accardi

MARSALA: Spanò, Caserta, Sciré, Pirrone, Gasparroni, Simoncini, Modena (L), De Marco, Li Muli, Antico, Fiorini, De Vita. All: Viselli