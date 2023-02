B1. Terrasini inizia il girone di ritorno nel modo peggiore: a Baronissi un ko con tanti rimpianti

Un ritorno tanto atteso che non è purtroppo coinciso con la prestazione che ci si sarebbe aspettati. Il Duo Rent Terrasini ha finalmente iniziato il suo girone di ritorno oggi pomeriggio, incappando in una sconfitta in Campania contro la Polisportiva Due Principati di Baronissi. È stato un match contrassegnato da un andamento dei parziali non troppo differente. Lo 0-3 in favore delle padrone di casa non pregiudica fortunatamente le ambizioni di salvezza delle siciliane che possono approfittare del contemporaneo ko della Zero5 Castellana Grotte e sperare ancora nel sorpasso ai danni della formazione pugliese.

Il match è cominciato con un sostanziale equilibrio e le ospiti che hanno dato filo da torcere alla P2P come dimostra il progresso del punteggio (9-9, 10-10). Il tentativo di allungo di Terrasini (14-12) è stato ricucito prontamente dalle padrone di casa che si sono riportate in parità prima di creare un solco che le ha rese irraggiungibili. Il 25-20 finale è maturato grazie a una maggiore pazienza da parte della compagine di Baronissi che ha avuto a disposizione ben quattro palle set. Nel secondo parziale le cose non sono poi andate così diversamente. Il Duo Rent ha totalizzato un punto in meno, con il 25-19 che ha permesso alla squadra salernitana di mettere una seria ipoteca sul match. La terza frazione di gioco è stata invece caratterizzata dal disperato tentativo delle Dragonesse di tornare in partita, ma lo sforzo profuso dalle ragazze di coach D’Accardi ha fruttato solamente 21 punti, insufficiente per evitare il ko.

Il Duo Rent rimane fermo a 9 punti, a due lunghezze dalla zona salvezza e ben due partite da recuperare, il che significa che è ancora tutto possibile. Fra una settimana le siciliane giocheranno in casa contro Pomezia, rinfrancata da un inizio brillante di girone di ritorno. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA 2 PRINCIPATI BARONISSI-DUO RENT TERRASINI 3-0 (25-20, 25-19, 25-21)

BARONISSI: Del Vaglio, Liguori, Silvestrini, Napolitano, Stiaffini, Vianello, Fanella, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj. All: Castillo

TERRASINI: Calia, Baruffi, Nasi, Evola, Vescovo, Bruno, Pecora, Merler, Angelova, Miceli, Biccheri, Gabriele, Li Muli, Buffa, Frigo. All. D'Accardi