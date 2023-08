Volley femminile B1. Il Duo Rent Terrasini ingaggia l’esperta alzatrice Barbara Bacciottini

Colpo grosso per il Duo Rent Terrasini in vista del prossimo campionato di Serie B1 di volley femminile. Il presidente Tony Mancino ha ingaggiato l'esperta ed estrosa palleggiatrice toscana Barbara Bacciottini L'annuncio è arrivato in coincidenza con il 29esimo compleanno della giocatrice, dunque un bel regalo per la neo-Dragonessa. Coach Enzo D'Accardi potrà contare dunque su un elemento di assoluto valore. Dalle sue mani, passerà il gioco della squadra che tenterà di confermare la B1 e migliorare il piazzamento della scorsa stagione che ha visto la squadra terrasinese conquistare la salvezza nella partita di spareggio contro la Zero5 Castellana Grotte. Barbara Bacciottini è una giocatrice di grande valore che ha maturato la sua carriera tra A1 e A2 con un'esperienza anche nella seria A Ungherese nella stagione 2019-2020. In Sicilia ha già giocato con la maglia del Modica nel campionato di serie A2. Adesso ritorna nell'isola dopo la stagione trascorsa nelle fila dell'Olimpia Volley San Salvatore Telesino. La cabina di regia è in mani più che sicure e i tifosi della formazione palermitana possono dormire sonni tranquilli.