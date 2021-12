B1: Terrasini torna in campo, domani il recupero con Arzano per chiudere in bellezza il 2021

Mancano soltanto 24 ore al recupero di campionato delladi volley (girone F) tra. I casi di positività riscontrati tra le ragazze siciliane lo scorso 16 dicembre hanno reso necessario il rinvio di questa gara che si disputerà domani in Campania per iniziare a completare quella che attualmente è una classifica piena di caselle vuote. Alle, il Palarea di Arzano farà da sfondo ad una partita dai contenuti a dir poco interessanti, visto che c’è molto in palio.

Terrasini ha la possibilità di allontanarsi ulteriormente dalla zona “calda”: con un successo raggiungerebbe quota 16 punti e si porterebbe ad una sola lunghezza dalle campane. Dal canto loro, le ragazze della Luvo Barattoli non vogliono perdere contatto con le prime posizioni del girone F, visto che il quarto posto di Fiamma Torrese è lontano quattro punti (con la differenza appunto di una partita). Tornando a parlare della Duo Rent, le Dragonesse hanno anche la possibilità di rendere ancora più speciale questo mese di dicembre che finora ha riservato tante soddisfazioni.

Nei due incontri disputati, infatti, le gialloblu hanno ottenuto altrettante vittorie, vale a dire il 3-0 in trasferta contro Cutrofiano e il 3-1 casalingo ai danni dell’Hub Ambiente Catania. Si dice sempre che non c’è due senza tre e Terrasini vuole dare continuità a questa striscia positiva. Dopo il recupero di domani, la formazione siciliana potrà tornare a giocare in casa nella prima gara del 2022, l’impegnativa sfida contro la Givova Fiamma Torrese (8 gennaio).