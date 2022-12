Volley femminile B1: Terrasini-Fiamma Torrese, nello scontro diretto si parte alla pari

Dopo cinque partite consecutive in cui il Duo Rent Terrasini era riuscito a conquistare almeno un punto, nelle ultime due sfide la formazione siciliana è rimasta purtroppo all’asciutto. Le ragazze di coach D’Accardi hanno dovuto affrontare due avversarie a dir poco complicate, tra le peggiori possibili del girone E della B1 di volley femminile: Arzano e Melendugno hanno inflitto il doppio ko a Terrasini che proverà a riscattarsi sabato 10 dicembre alla Tensostruttura. Sarà una sfida delicata e in cui sia il Duo Rent che la prossima avversaria partiranno alla pari.

Si tratta della Givova Fiamma Torrese, formazione campana che nella scorsa stagione ha spesso insidiato la zona play-off e che nel campionato in corso sta incontrando qualche difficoltà di troppo. Le palermitane hanno 7 punti all’attivo, mentre Fiamma Torrese uno in meno, dunque sbilanciarsi con un pronostico non è affatto semplice. Le Dragonesse potranno approfittare del fattore casalingo, visto che proprio tra le mura amiche sono stati conquistati finora 5 punti, il bottino più consistente. Incoraggiante è il precedente maggiormente vicino nel tempo. Sono passati soltanto 8 mesi dall’ultima volta che Terrasini ha affrontato in casa Fiamma Torrese.

Era lo scorso 7 aprile e la squadra di coach D’Accardi riuscì a infliggere una sconfitta cocente alle campane, un netto 3-0 con parziali eloquenti che è senza dubbio di buon auspicio. In quel caso fu una delle “perle” della striscia positiva che consentì poi al Duo Rent di raggiungere una spettacolare salvezza in B1 che a un certo punto della stagione sembrava insperata. I tifosi terrasinesi sperano che anche questa volta sia l’occasione per vivere la stagione con maggiore tranquillità. Queste ragazze hanno dimostrato di poter battere chiunque (il successo contro la vicecapolista Amando è emblematico), non resta che attendere il prossimo weekend e scoprire che partita saranno capaci di disputare.