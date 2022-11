B1: Terrasini fa suo il derby con Amando, stavolta il tie-break fa impazzire i tifosi

T come Terrasini, ma anche T come tie-break. I tifosi del Duo Rent devono abituarsi, con questa squadra si arriva puntualmente al quinto set, proprio come avvenuto oggi alla Tensostruttura in occasione del derby contro l’Amando Volley. Per la quinta volta di fila (in altrettante gare), è servito il parziale corto per decidere le sorti delle Dragonesse che non si sono fatte intimorire dalle ospiti date per favorite alla vigilia. Terrasini si è confermata la bestia nera delle messinesi (vittoria per 3-1 nella scorsa stagione), anche se Amando ha tentato la rimonta disperata dopo due set negativi.

Nel primo parziale le ospiti hanno provato ad alzare la voce fin dai primi scambi (5-1), ma Terrasini ha risposto con grande tenacia, inseguendo e portandosi rapidamente in parità (11-11). Il sorpasso e l’allungo delle padrone di casa sono stati assicurati da capitan Biccheri, poi nelle fasi più calde del set le ragazze di coach D’Accardi sono state brave a giocare d’astuzia. Baruffi ha indovinato un tocco di seconda beffardo, mentre il punto decisivo è stato quello del muro della stessa Baruffi e Biccheri per un 1-0 forse insperato ma preziosissimo. Nel secondo parziale l’equilibrio è durato a lungo (3-3, 4-4, 5-5, 8-8), ma è stata nuovamente Terrasini ad approfittare del minimo errore delle ospiti.

La formazione di Santa Teresa di Riva si è riavvicinata pericolosamente, ma grazie anche a Vescovo l’allungo delle palermitane è sembrato decisivo. Per conquistare il 2-0, le Dragonesse hanno però avuto bisogno dei vantaggi e il 30-28 in rimonta ha reso ancora più speciale il raddoppio. Nel terzo set le atlete di coach Jimenez hanno giocato in scioltezza e non hanno lasciato scampo al Duo Rent: il parziale è finito velocemente come confermato dal 25-12 che ha dimezzato il vantaggio di Terrasini. La quarta frazione di gioco è stata caratterizzata da maggiore equilibrio, con Amando che ha provato a comandare, salvo farsi riprendere dalle Dragonesse (14-15). Le messinesi sono state più spigliate e non si sono fatte pregare nel portarsi in parità, il 25-20 ha reso necessario il tie-break per un finale tutto da scrivere.

Le ospiti hanno provato a completare la rimonta e il loro 5-2 ha fatto immaginare un beffardo 2-3, ma Terrasini ha dimostrato di avere risorse infinite. Dopo aver cambiato il campo in vantaggio sull’8-6, le padrone di casa sono tornate devastanti in attacco creando un break decisivo per il 15-9 che ha fatto impazzire il pubblico della Tensostruttura. È con partite come questa che si può costruire la salvezza in B1 e (perché no?) ritagliarsi qualche altra soddisfazione. La vittoria odierna fa salire il Duo Rent a quota 7 punti nella classifica del girone E: fra una settimana la squadra sarà di scena nuovamente in casa contro una delle avversarie più scomode in assoluto, la capolista Arzano, anche se con questa Terrasini tutto è possibile. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-AMANDO VOLLEY 3-2 (25-22, 30-28, 12-25, 20-25, 15-9)

TERRASINI: Baruffi, Gabriele, Merler, Li Muli, Bruno, Miceli, Biccheri, Vescovo, Pecora, Buffa, Evola, Nasi. All. D’Accardi

AMANDO: Gervasi, Cecchini, Spitaleri, Courroux, Giacomel, Amaturo, Murri, Nielsen, Bertiglia, De Candia, Galuppi. All: Jimenez