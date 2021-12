B1: Terrasini demoralizzata e a ranghi ridotti, Arzano vince 3-0 il recupero

Un’ultima gara dell’anno surreale e che termina senza alcun punto da aggiungere alla classifica. Il mese di dicembre dellaera stato finora perfetto (tre preziose vittorie), ma la gara di oggi pomeriggio in trasferta ad(recupero del match rinviato per covid) non verrà inserita a fine stagione tra quelle da ricordare della formazione siciliana. La Luvo Barattoli si è imposta con un nettoe con le Dragonesse che hanno conquistato non più di 18 punti in un singolo set.

C'è da dire che le gialloblu si sono presentate in Campania a ranghi più che ridotti (soltanto 8 giocatrici disponibili) e senza una sostituta per il libero Foscari, baluardo della difesa di Terrasini. Il primo set non ha offerto emozioni particolari. Arzano ha conquistato il parziale senza soffrire, come se l’1-0 fosse già scritto nel destino di questa partita. È stato un monologo delle padrone di casa interrotto soltanto da un time-out richiesto sull'8-1 dalla panchina siciliana. Terrasini ha poi creato dei problemi solo nella seconda parte del set, ma ormai il vantaggio era tale che la Luvo Barattoli ha chiuso in scioltezza: 25-15.

Un ace ha posto fine al secondo parziale, un po’ più combattuto del precedente (25-18).La forbice del punteggio ha avuto un andamento inverso rispetto alla fase di avvio e si è pronunciato in favore delle padrone di casa dopo l’equilibrio iniziale (9-9). Ha girato meglio il Terrasini ma non abbastanza da mettere in difficoltà la squadra guidata per l’occasione da coach Gianpaolo Marino.

Anche l’ultimo set non ha offerto spunti particolari. Un altro ace finale e l’eloquente 25-13 hanno ufficializzato lo 0-3 che dovrà essere dimenticato in fretta. L’8 gennaio comincerà il 2022 sportivo della Duo Rent che coinciderà con l’ultima gara del girone d’andata del girone F della B1 femminile. Le palermitane affronteranno in casa un’altra compagine campana, la Givova Fiamma Torrese. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-DUO RENT TERRASINI 3-0 (25-15; 25-18; 25-13)

LUVO BARATTOLI ARZANO: De Siano 13, Passante 13, Aquino 12, Suero 11, Michelini 3, Palmese 8, Rinaldi (L). A disp: Laezza, Mautone, Ianuale, Fusco, Dello Iacono, Putignano. All. Marino

TERRASINI: Palmieri 2, Mercanti 1, Monzio 2, Murri 6, Nielsen 11, Biccheri 6, Gatta 4. A disp: Zamagni, Brioli. All. D’Accardi