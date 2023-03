B1. Terrasini è uno spettacolo e concede anche il bis: battuta in 3 set la Forex Olimpia

In una ipotetica compilation musicale in grado di accompagnare le partite del Duo Rent Terrasini non potrebbe mai trovare spazio uno dei brani più celebri di Franco Califano, “Tutto il resto è noia”. Con la formazione siciliana non c’è mai tempo per distrarsi o sbadigliare e anche il 3-0 con cui si è imposta oggi alla Tensostruttura contro San Salvatore Telesino ha riservato emozioni forti. I tre parziali sono stati conquistati sempre di misura, un po’ come avvenuto una settimana fa a Castellana Grotte, ma è il risultato finale quello che conta e Terrasini ha inanellato con merito il suo secondo successo consecutivo. Vincere aiuta a vincere e i 6 punti degli ultimi 14 giorni proiettano la squadra di coach D’Accardi in acque decisamente tranquille.

I punti del Duo Rent sono ora 15, quattro in più rispetto alla Zero5 che ha disputato anche due gare in più. Nel primo set la Forex Olimpia ha dato filo da torcere alla compagine palermitana. Il punteggio è rimasto puntualmente in bilico (10-10, 18-18), poi c’è stato spazio per un colpo di scena dopo l’altro. Prima Terrasini ha allungato sul 21-19 per essere poi rimontata (21-22) e messa alle strette dalle beneventane che hanno conquistato due set point. Il Duo Rent non si è però dato per vinto, ha pareggiato i conti e vinto il parziale ai vantaggi facendo impazzire i tifosi di casa che forse non speravano più nell’impresa.

Anche la seconda frazione di gioco è cominciata e proseguita con una buona dose di incertezza (4-4, 5-5, 8-8, 12-12). Le siciliane hanno tentato di alzare la voce (17-13), ma il discreto margine è stato vanificato dal recupero della Forex Olimpia che ha ricucito lo strappo (23-23). Un bel diagonale di capitan Biccheri ha assicurato un set point, ma anche in questo set c’è stato bisogno dei vantaggi. Le campane hanno accarezzato il sogno del pareggio, prima di essere risvegliate da Angelova che ha riportato il parziale sul 25-25, il preludio al 2-0 che è maturato di misura per la seconda volta di fila.

Il terzo parziale è sembrato il più tranquillo per quel che riguarda la gestione del punteggio. Terrasini ha comandato a lungo fino a costruirsi il massimo vantaggio sul 18-11. Sul 21-15, però, si è spenta improvvisamente la luce e San Salvatore Telesino ha messo a segno un impressionante 6-0 che ha annullato le distanze un po’ a sorpresa. Fortunatamente Angelova ha bloccato questa emorragia e tolto le castagne dal fuoco in due occasioni, prima che Evola garantisse il match point con un primo tempo astuto.

A chiudere i giochi ci ha pensato il capitano, una Valentina Biccheri calma e serafica che ha indovinato il diagonale giusto per il 25-23 e il 3-0 definitivo. Fra una settimana le Dragonesse dovranno superare lo scoglio del difficile derby contro l’Amando Volley in quel di Santa Teresa di Riva: all’andata finì con un successo spettacolare del Duo Rent, con la squadra vista oggi si può ripetere l’impresa. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO 3-0 (26-24, 27-25, 25-23)

TERRASINI: Biccheri, Frigo, Nasi, Angelova, Vescovo, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi. All. D’Accardi

FOREX OLIMPIA: M. Ascensao, Bacciottini, Milano, Picariello, Fuoco, Russo, R. Ascensao. All: Eliseo