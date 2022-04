B1: Terrasini cala il poker, in Campania la quarta vittoria consecutiva

Chi fermerà la musica? Se lo chiedevano i Pooh nel lontano 1981, mentre oggi, a distanza di quattro decenni bisogna chiedersi: chi fermerà il Duo Rent Terrasini? La formazione siciliana non vuole smettere di stupire e in questo finale di campionato non conosce altro risultato che la vittoria. Ieri è arrivato il quarto successo di fila nel girone F della B1 femminile di volley, un 3-1 in trasferta contro la Forex Olimpia San Salvatore Telesino che non può che rendere orgoglioso l’intero ambiente.

Non era affatto semplice, visto che la compagine beneventana ha a lungo lottato per posizioni molto alte della classifica in questa stagione, mentre ora è invischiata nella lotta salvezza. Il match si è messo subito bene grazie a un primo set perfetto da parte delle ragazze di coach D’Accardi. Il 25-17 è stato una dimostrazione di superiorità, l’avvertimento chiaro da parte di Terrasini che la partita poteva avere soltanto un risultato finale.

Il secondo parziale è stato decisamente più equilibrato, ma ancora una volta il Duo Rent ha dimostrato di poter contare anche su maturità e nervi saldi: il 25-23 e il 2-0 provvisorio sono la testimonianza che questa squadra sa dominare ma anche soffrire. Nella terza frazione di gioco è invece arrivato l’unico “intoppo” della serata di ieri. San Salvatore Telesino ha provato a riaprire la gara e il 25-21 ha dimezzato lo svantaggio per un finale ancora più incandescente.

La Forex Olimpia non ha però fatto i conti con lo splendido stato di forma delle Dragonesse, disinvolte e propositive come non mai nel quarto set per un 25-18 da impazzire. I punti in classifica sono ora 31, cinque lunghezze in più rispetto alla zona retrocessione (anche se Castellana Grotte deve recuperare due partite). Dopo questo poker di vittorie, ci si attende ora la “scala reale” del Duo Rent nel prossimo incontro del 23 aprile, sempre in trasferta e contro il Desi Palmi. Il tabellino del match:

FOREX SAN SALVATORE TELESINO-DUO RENT TERRASINI 1-3 (17-25, 23-25, 25-21, 18-25)

SAN SALVATORE TELESINO: Moretti (L), Del Vaglio, Biscardi L., Matrullo, Cassone, Sanguigni, Labianca, Biscardi G., Fuoco, De Angelis, Romano, Lamparelli. All. Eliseo

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi