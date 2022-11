Volley femminile B1: Terrasini, l’avversario di domani rievoca ricordi piacevoli e recenti

Quasi 200 giorni: sembra passata un’eternità dall’ultimo turno del campionato 2021-2022 di B1, quando il Duo Rent Terrasini conquistò una insperata salvezza diretta nel girone F e a distanza di sei mesi la formazione siciliana potrà riassaporare tutte quelle emozioni. Lo scorso 30 aprile le Dragonesse riuscirono a rimontare due set di svantaggio e a vincere il tie-break contro la Zero5 Castellana Grotte, lo stesso avversario della partita di domani. Per il quinto turno della stagione 2022-2023, Terrasini ospiterà infatti le pugliesi e gli stati d’animo che “scenderanno in campo” sono molto diversi.

Le ragazze di coach D’Accardi sono al loro terzo impegno e dovranno riscattare il ko di Pomezia, trasferta che è comunque terminata con un punto all’attivo. Castellana Grotte arriverà in Sicilia già con un po’ di acqua alla gola, visto che è ultima in classifica e senza neanche un punto racimolato. Le avversarie di domani sono molto cambiate rispetto alla scorsa stagione, come il Duo Rent d’altronde, fare un pronostico non è semplice anche perché bisogna tenere in considerazione molti fattori. La Zero5 non ha ancora messo in mostra la pallavolo di cui è capace, ma nell’ultimo match ha comunque conquistato il primo set stagionale.

Qualche progresso si è visto ed è su questo che punterà la compagine barese per provare a cancellare lo zero in classifica. Terrasini ha invece 3 punti e vuole nuovamente sfruttare l’influsso positivo della Tensostruttura (come avvenuto all’esordio con Baronissi) rendendo il proprio piazzamento ancora più tranquillo. Il precedente del 3-2 in rimonta è già storia, ma può essere lo stimolo giusto che capitan Biccheri, coach D’Accardi e Sofia Buffa (uniche superstiti di sei mesi fa) devono trasmettere alle nuove compagne. L’appuntamento per Terrasini-Castellana Grotte è in programma per domani, a partire dalle 17:00.