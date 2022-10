Volley femminile B1: per Terrasini l’attesa è finalmente terminata

Altro che Godot: c’è un’attesa ancora più interminabile che farebbe invidia all’opera teatrale di Samuel Beckett, quella del Duo Rent Terrasini. I campionati di B1 sono cominciati ormai da due settimane, eppure la formazione palermitana è l’unica nei cinque gironi di questa categoria a non essere scesa ancora in campo. Si tratta di una coincidenza, curiosa ma incredibile. Terrasini è stata sorteggiata come prima squadra del girone E a osservare il tradizionale turno di riposo, ragione per cui non ha disputato alcun match il weekend del 7 ed 8 ottobre. Lo stesso è accaduto una settimana dopo, cioè pochi giorni fa: in questo caso il Duo Rent non ha avuto la possibilità di mettere a frutto la preparazione estiva a causa della rinuncia del Caffè Trinca Palermo a inizio campionato.

La seconda giornata era infatti quella del derby palermitano e in questa stagione ogni avversario del Caffè Trinca osserverà un altro turno di riposo. Sabato 23 ottobre, però, non ci saranno più “scuse”. Le Dragonesse saranno di scena in casa contro un’avversaria di tutto rispetto. In Sicilia arriverà la Polisportiva Due Principati, team di Baronissi (Salerno) che ha già conquistato 5 punti nelle prime due gare e che ha messo in mostra una pallavolo più che interessante. Non sarà un esordio semplice, ma Terrasini ha allestito una squadra di tutto rispetto. Coach Enzo D’Accardi non avrà più alcune delle grandi protagoniste dell’ultima stagione, ma al loro posto sono state ingaggiate giocatrici affidabili.

Martina Baruffi è stato il primo volto nuovo del Duo Rent 2022-2023: è una palleggiatrice di grande esperienza (classe 1994) che conosce molto bene la Sicilia e che fra pochi giorni giocherà contro il proprio passato (è un’ex della P2P). Carola Nasi è il nuovo libero, una 21enne con una carriera di tutto rispetto e un curriculum impreziosito da diverse presenze in A2. Olimpia Francesca Merler è invece un opposto di quasi 2 metri di altezza che è riuscita a esordire in B1 proprio lo scorso anno, per la precisione in quel di Catania. C’è poi da ricordare il ritorno a Terrasini di Martina Miceli, grande protagonista della promozione gialloblu dalla B2 alla B1, senza dimenticare la schiacciatrice Marta Li Muli, prospetto super interessante della pallavolo siciliana, e la centrale Flavia Pecora che si è già fatta apprezzare per il suo spirito di adattamento.

Federica Bruno è un’ulteriore conferma che il presidente Tony Mancino vuole puntare sulla linea “verde” per questa stagione, visto che ha 17 anni e tante potenzialità da mettere in mostra. Sara Gabriele, Francesca Evola e Aurora Vescovo sono ugualmente pronte a mettersi a disposizione di coach D’Accardi. Non mancano le conferme, a partire da capitan Valentina Biccheri, una garanzia con la G maiuscola, e Sofia Buffa che ha già assicurato la promozione in B1 e la successiva salvezza pochi mesi fa.