Volley femminile B1. Terrasini, ancora 48 ore e poi sarà derby col Marsala

Per l’esordio casalingo c’è ancora tempo, la priorità attuale del Duo Rent Terrasini è il derby contro la Fly Volley Marsala. Si tratta del prossimo impegno del campionato di B1, in programma sabato 21 ottobre 2023 (fischio d’inizio previsto per le 17:30). È una sfida che può già dire molto della stagione di cui si renderà protagonista la formazione palermitana, dopo l’ottimo debutto di pochi giorni fa contro Castellana Grotte. Le Dragonesse hanno iniziato con 3 punti pesanti come macigni e ora vogliono dare continuità alle loro prestazioni. Per riuscirci, però, dovranno “sopportare” un altro match lontano dalla Tensostruttura.

È un derby a dir poco complicato da decifrare. Terrasini ha disputato una sola partita, mentre Marsala nemmeno una. La Fly Volley, infatti, si trova nella stessa situazione capitata al Duo Rent lo scorso anno: dopo il turno di riposo osservato nel corso della prima giornata di campionato, le trapanesi avrebbero dovuto affrontare Francavilla che però si è ritirata dal torneo. Quindi non si è ancora vista in azione questa avversaria che la scorsa stagione ha dato filo da torcere al team di coach D’Accardi. Lo scorso 18 dicembre Terrasini fu costretta a mangiarsi letteralmente le mani proprio a Marsala dopo un primo set perfetto: la Fly Volley vinse in rimonta, mentre le Dragonesse riuscirono soltanto a sfiorare il tie-break al termine di un quarto set incertissimo.

Nel match della Tensostruttura non andò meglio. Ad aprile, infatti, il Duo Rent dominò i primi due parziali, salvo poi farsi riprendere dalle avversarie, prima del deludente tie-break perso ai vantaggi. Forse è esagerato parlare di questa squadra come della “bestia nera” di Terrasini, però l’occasione per riscattare questi due ko incredibili è ghiotta come non mai. Con la concentrazione e la maturità mostrata dalle Dragonesse pochi giorni fa in Puglia, non sarà di certo una missione impossibile.