B1: a Terrasini tornano Nielsen e Murri, Duo Rent-Amando sarà più di un semplice derby

Una classifica differente, ma diverse cose in comune. Sabato 19 novembre la Tensostruttura di Terrasini ospiterà un derby siciliano che promette molto bene, vale a dire la sfida tra Duo Rent Terrasini e Amando Volley. Le Dragonesse affronteranno la squadra che in questo momento guida la classifica del girone E della B1 di volley femminile insieme ad Arzano, dunque un avversario davvero “scomodo”. Ma è proprio questa “scomodità” che rende il derby ancora più intrigante.

Le ragazze di coach D’Accardi vogliono dimostrare di potersela giocare con chiunque, anche con chi ha 9 punti in più come appunto la compagine di Santa Teresa di Riva. Amando Volley ne ha conquistati 14, frutto di 5 vittorie e una sola sconfitta. Terrasini è ferma a quota 5 ma ha disputato anche due partite in meno rispetto alle messinesi. Non sarà un semplice match tutto siciliano per due motivi che hanno entrambi un nome e un cognome ben precisi.

A Terrasini torneranno da avversarie due artefici della splendida salvezza della scorsa stagione, Barbara Murri e Marcela Nielsen. Di sicuro ai tifosi del Duo Rent farà un certo effetto vederle con un’altra maglia, ma la pallavolo è anche questa, è fatta di incroci e ritorni. Le ragazze di coach Jimenez partono con i favori del pronostico, ma Terrasini ha già dimostrato che non si dà mai per vinta, come confermato dai quattro tie-break giocati in altrettanti turni di campionato.

Capitan Biccheri e compagne stanno preparando con la consueta dedizione la partita di sabato (fischio d’inizio alle 17:00), fra poche ore però a parlare sarà soltanto il campo. Come primo derby siciliano della stagione non c’è niente male per Terrasini, con tutto rispetto per Catania e Marsala: lo scorso 2 aprile le Dragonesse sono riuscite a piegare in quattro set proprio Amando, i tifosi chiedono a gran voce un bis che sarebbe ancora più entusiasmante.