B1: si interrompe in Calabria la serie positiva di Terrasini, ko al tie-break con Palmi

Una sconfitta che non può fare piacere ma che ha comunque portato in dote un punto utile per la classifica del Duo Rent Terrasini. La formazione siciliana di coach D’Accardi ha interrotto in Calabria la propria striscia positiva che durava da quattro match e si è dovuta arrendere al tie-break di fronte al Desi Palmi. Non si può comunque dire che le Dragonesse non siano state propositive. Il buon momento di forma è apparso evidente anche nel corso di questa trasferta, con Terrasini capace di andare due volte in vantaggio.

Il primo set è stato un assolo del Duo Rent che ha lasciato alle padrone di casa soltanto 16 punti. La risposta di Palmi non si è fatta attendere e il pareggio è arrivato già nella frazione di gioco successiva (25-20). Nel terzo parziale, invece, la compagine palermitana ha letteralmente demolito le avversarie e il 25-10 poteva sancire l’ennesimo preambolo per una vittoria preziosissima per la salvezza. Al contrario Palmi si è ricompattata e ha nuovamente pareggiato, seppure a fatica (25-22), conquistando poi anche il tie-break.

L’ultimo turno di campionato sarà a dir poco infuocato per quel che riguarda la permanenza in B1. Terrasini affronterà in casa Castellana Grotte, squadra che la insegue a un solo punto. Palmi è ancora quartultima con gli stessi punti delle pugliesi, ma non può stare tranquillo nemmeno San Salvatore Telesino. Il tabellino del match:

DESI VOLLEY PALMI-DUO RENT TERRASINI 3-2 (16-25, 25-20, 10-25, 25-22, 15-9)

PALMI: La Rosa, Ciancio (L), Mearini, Isgró, Mancuso, Andeng, Surace, Giometti, Fanelli, Cicoria. All. Camiolo

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi