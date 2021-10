B1, secondo match casalingo consecutivo per Terrasini: sabato la sfida contro Palmi

Seconda sfida consecutiva in casa per ile nuova possibilità di conquistare punti per rinforzare la classifica nel girone F della. Dopo lo sfortunato tee-break contro la Forex Olimpia di San Salvatore Telesino, la formazione palermitana dovrà vedersela contro un’avversaria di tutto rispetto, il. La squadra calabrese ha 3 punti in classifica, frutto dell’unica vittoria ottenuta lo scorso weekend ai danni di Amando Volley.

Il 3-1 inflitto da Palmi alle siciliane non va affatto sottovalutato, visto che proprio Amando ha ospitato Terrasini nel primo match di campionato, andando a vincere per 3-0. L’esordio del Desi Volley, invece, non era stato altrettanto positivo, visto che era terminato con una sconfitta per 3-0 in trasferta contro la LuVo Barattoli Arzano. Tornando a parlare di Palmi, coach Tisci non ha avuto a disposizione alcuni degli elementi migliori e, nonostante le assenze, ha ben figurato nell’ultimo turno.

Nel già citato 3-1 contro Amando, le assolute protagoniste sono state Diana Giometti e Natascia Mancuso, capaci di mettere a referto rispettivamente 22 e 16 punti. Sono proprio queste le due giocatrici che Terrasini dovrà frenare e attenzionare: capitan Biccheri e compagne sono pronte ad emozionare il pubblico della Tensostruttura Comunale (appuntamento per le 17:30 di sabato 30 ottobre), il primo punto è stato messo in cascina, se ne aspettano molti altri.