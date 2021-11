B1: sconfitta per Terrasini in Puglia, ma l’1-3 contro la Zero5 è bugiardo

Vieni a ballare in Puglia cantava qualche anno fa Caparezza. Ilsapeva invece perfettamente di non andare in gita di piacere nella regione per affrontare la: la possibilità di scavalcare in classifica le rivali era concreta, purtroppo i dettagli hanno fatto ancora una volta la differenza e le Dragonesse non possono che rammaricarsi per ilsubito dalle padrone di casa. Il risultato è stato comunque fin troppo esagerato se si vanno ad analizzare nel profondo i quattro set.

Nel primo parziale c’è stato grande equilibrio, con le gialloblu che hanno provato ad impensierire Grotte con dei buoni break (11-8), ma ogni tentativo di allungo è stato frenato. Le siciliane sono state in vantaggio anche nei momenti finali, con un 19-18 che ha però illuso. Le pugliesi hanno rimontato e si sono portate sul 23-21, ma Terrasini non ha mai mollato: un attacco fuori della Zero5 ha regalato il 23-23, poi si è andati ai vantaggi dove la compagine barese ha mantenuto più saldi i nervi per il 26-24 conclusivo, una vera beffa. Nel secondo set, invece, le padrone di casa sono partite subito con molta veemenza, tracciando un buon solco: il 15-8 ha fatto capire che esito avrebbe potuto avere il parziale, poi sul 20-15 una serie di attacchi vincenti ha permesso alle pugliesi di ipotecare la vittoria. Il 25-17 ha sancito il 2-0 e una forte ipoteca sul match.

Ma Terrasini non muore mai: il terzo set è stato quello del riscatto. La partenza di Grotte è stata nuovamente impetuosa, con un 8-4 che ha fatto intendere quanto fosse forte la voglia di chiudere la partita. Le gialloblu non si sono mai arrese e sul 21-20 in loro sfavore si sono rimboccate le maniche. Una Nielsen sontuosa ha trascinato le compagne, poi sul 22-22, due errori delle padrone di casa e un’ottima difesa del libero siciliano Foscari hanno assicurato la conquista del set e nuove speranze da coltivare. Nel quarto set è salita in cattedra capitan Biccheri che ha dato del filo da torcere alla Zero5, purtroppo non è bastato. Terrasini non ha gestito al meglio il 18-15 in suo favore e il recupero delle baresi ha portato il parziale sul 25-21. Tra una settimana le Dragonesse ospiteranno in casa Melendugno. Il tabellino del match:

ZERO5 GROTTE CASTELLANA-VOLLEY TERRASINI 3-1 (26-24, 25-17, 22-25, 25-21)