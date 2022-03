B1: rinviato per covid il derby tra Duo Rent Terrasini e Hub Ambiente Catania

Il Duo Rent Terrasini ha comunicato nelle ultime ore, tramite i propri canali social, che la gara in programma per oggi contro l’Hub Ambiente Catania non si svolgerà, in quanto rinviata a data da destinarsi. Nel gruppo squadra palermitano, infatti, è stata riscontrata una positività al covid-19, una situazione che rende obbligatorio in questo periodo lo spostamento della partita. Terrasini ha poi ringraziato ufficialmente Catania e il suo tecnico, Ina Baldi, per la disponibilità mostrata.

Ancora non si conosce la nuova data in cui si giocherà il match, un derby che si preannunciava molto interessante. Il Duo Rent aveva voglia di dare continuità alla vittoria dello scorso weekend, quando ha travolto il Cuore di Mamma Cutrofiano. L’Hub Ambiente era ugualmente pronto ad accogliere Terrasini per giocarsi le ultime possibilità di una corsa salvezza che al momento sembra alquanto complessa.